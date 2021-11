Holstein Kiel: Rapp sieht vor Spiel gegen Dynamo "Schritte nach vorn" Stand: 04.11.2021 12:10 Uhr Zweitligist Holstein Kiel empfängt am Freitagabend Dynamo Dresden. Unter dem neuen Trainer Marcel Rapp haben die "Störche" in der Liga dreimal in Folge unentschieden gespielt, mit einem Sieg kann die KSV die Sachsen in der Tabelle überholen.

Noch wartet der Coach auf den ersten Dreier mit den Schleswig-Holsteinern. Die Kieler gehen mit einer Remis-Serie in die Partie am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), Gegner Dresden hingegen hat die vergangenen vier Partien verloren. Fluch oder Segen für Holstein? "Dresden hat Druck, aber davon wollen wir uns nicht beeinflussen lassen", sagte Rapp. "Wir wollen das Spiel bestimmen, Chancen kreieren, ein gutes Gegenpressing liefern und so auch erreichen, dass der Funke auf die Zuschauer überspringt."

Mees fällt auch gegen Dresden aus

Rapp stehen bis auf die Langzeitverletzten beinahe alle Spieler seines Kaders zur Verfügung, einzig Mittelfeldmann Joshua Mees fällt nach seinem Muskelfaserriss auch gegen Dresden aus. Marcel Benger, Phil Neumann und Patrick Erras sind wieder im Training. Das Trio hatte am vergangenen Wochenende gefehlt.

Beim 1:1 beim Hamburger SV hatte Kiel zuletzt eine ordentliche Leistung gezeigt. "Wenn wir mindestens auf dem Niveau des HSV-Spiels spielen, haben wir gute Chancen zu gewinnen", so Rapp. "Ich sehe Schritte nach vorn. Dennoch müssen wir die Tabelle im Auge behalten." Holstein Kiel belegt aktuell Relegationsrang 16. Daher habe das Trainerteam trotz der jüngsten Leistungssteigerung vor zu viel Euphorie gewarnt und auf den Ernst der Lage hingewiesen.

Mögliche Aufstellungen:

Kiel: Dähne - Korb, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Holtby - Bartels, Mühling, Porath, Skrzybski - Pichler

Dresden: Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, Giorbelidze - Stark - Mörschel, Herrmann, Kade - Schröter, Daferner

