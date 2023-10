Holstein Kiel: Geschäftsführer Stöver geht im Sommer - Rapp verlängert Stand: 11.10.2023 15:21 Uhr Holstein Kiel muss einen neuen Geschäftsführer suchen. Uwe Stöver wird seinen bis zum Sommer laufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. Trainer Marcel Rapp verlängerte seinen Kontrakt bei den "Störchen".

Trainer Rapp bleibt bis 2026 beim Fußball-Zweitligisten an der Förde, dagegen trennen sich die Wege mit Stöver zum Saisonende. "Nach längeren reiflichen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, nach dann insgesamt etwa fünfeinhalb Jahren meine Tätigkeit bei Holstein Kiel im Sommer zu beenden“, erklärte der 56-Jährige. Nähere Gründe nannte er nicht.

Stöver feierte kürzlich 500. Spiel als KSV-Geschäftsführer

Nach seinem ersten Engagement als Geschäftsführer Sport im Winter und Frühjahr 2016 war der gebürtige Wuppertaler im Oktober 2019 in gleicher Funktion an die Förde zurückgekehrt. Kürzlich feierte er gegen Schalke 04 sein 500. Zweitliga-Spiel in sportlich verantwortlicher Position.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Tholund sagte, der Aufsichtsrat bedaure "die Entscheidung von Uwe Stöver. Dennoch sind wir ihm sehr dankbar für die so frühzeitige Kommunikation, für seine Offenheit und Klarheit in dieser Angelegenheit."

"Saison mit aller Akribie und Konzentration bestreiten"

Stöver richtete den Blick aber umgehend auf die vor ihm liegende Arbeit in den kommenden Monaten. Es gelte, "diese noch junge Saison weiterhin mit aller Akribie und Konzentration zu bestreiten, um mit einer bestmöglichen Platzierung und einem für die Zukunft gut aufgestellten sportlichen Bereich 'Kiel ahoi' sagen zu können."

Die KSV liegt nach einem starken Saisonstart aktuell mit 16 Zählern und drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter St. Pauli auf Rang vier der 2. Liga. Stöver: "Ich habe große Lust, gemeinsam mit meinem großartigen Team den durch den Kaderumbruch im Sommer eingeleiteten sportlichen Weg weiter zu gestalten und so mittel- bis langfristig zu der Entwicklung dieses Vereins beizutragen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.10.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga