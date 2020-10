Stand: 10.10.2020 13:03 Uhr Holstein Kiel: Fin Bartels erleidet Muskelfaserriss

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss auf unbestimmte Zeit auf Fin Bartels verzichten. Der Offensivspieler erlitt im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dies ergab eine MRT-Untersuchung, wie die KSV am Sonnabend mitteilte. Der 33-Jährige ist Stammspieler bei den "Störchen" und kam bisher in jedem Pflichtspiel zum Einsatz. Dank der Länderspiel-Pause steht das nächste Punktspiel für die Kieler erst am 18. Oktober (in Würzburg) an.

Lange Leidenszeit

Bartels, der vor der Saison von Werder Bremen zurück zu seinem Ausbildungsverein an die Förde wechselte, hatte in der Vergangenheit häufiger mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Von November 2017 bis Februar 2019 fiel Bartels mit einem Achillessehnenriss aus, von August 2019 bis Januar 2020 setzte ihn eine Knie-OP außer Gefecht. Nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt im Sommer wollte Bartels diese Zeit vergessen: "Ich habe eine lange Leidenszeit hinter mir, aber ich habe angedeutet, dass ich noch nicht am Ende bin", sagte er bei seiner Vorstellung. Wie lange Bartels den "Störchen" fehlen wird, wurde vom Club nicht mitgeteilt.

