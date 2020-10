Holstein Kiel: Das Hoch im Norden soll beständig werden Stand: 16.10.2020 08:25 Uhr Holstein Kiel grüßt nach drei Spieltagen überraschend von der Zweitliga-Tabellenspitze. Haben die "Störche" sogar Potenzial für mehr?

Wenn es um die Aufstiegsfavoriten gehe, fallen stets die gleichen Namen: "Alle reden vom HSV, von Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und vielleicht noch von Nürnberg. Aber Holstein Kiel hat keiner auf dem Zettel", sagte der langjährige Bundesliga-Profi und -Trainer Thomas Doll im NDR 2-Bundesligashow-Podcast. "Dabei spielen die richtig guten Fußball." Das liege auch am jungen Coach Ole Werner, der eine "sehr gute Vorstellung vom Fußball" habe. Dolls Prognose: Die Kieler könnten in einen "Flow" geraten, das "bis Weihnachten durchziehen" und sich oben festbeißen.

Neuzugang Mees will "sofort helfen"

Ein entscheidender Teil dieser möglichen Kieler Erfolgsgeschichte will Neuzugang Joshua Mees werden, der am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sein Pflichtspieldebüt für die "Störche" geben könnte. "Ich traue mir zu, der Mannschaft sofort zu helfen", sagte der ablösefrei vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin geholte Stürmer dem "Sportbuzzer". Der aktuellen Tabellenführung ("eine Momentaufnahme") misst der 24-Jährige nicht allzu große Bedeutung bei. "Natürlich ist es schön, zu einer Mannschaft zu kommen, die einen guten Start hatte. Aber maßgeblich entscheidend war die Tatsache, wie Kiel auch schon in den letzten Jahren in der Zweiten Liga aufgetreten ist", sagte er über seine Beweggründe für seinen Wechsel.

Teamplayer Thesker: "Wir spielen viel reifer"

Der jüngste Corona-Wirbel hat die KSV-Profis nur kurz in ihrer Vorbereitung auf das Würzburg-Spiel beeinträchtigt. "Wir haben eine junge Truppe, in der ein sehr gutes Mannschaftsklima herrscht. Alle ziehen an einem Strang", erklärte Mees.

Dass dies keine Floskel zu sein scheint, zeigt das Verhalten von Stefan Thesker, der nach auskuriertem Mittelhandbruch keinesfalls mit markigen Worten seinen Platz in der Innenverteidigung von Marco Komenda zurückfordert: "Marco hat es wirklich gut gemacht und seine Fähigkeiten mit eingebracht", gab sich der 29-Jährige in den "Kieler Nachrichten" als Teamplayer: "Wir sind im Zentrum gut besetzt und werden als Mannschaft nur davon profitieren. Wer dann schlussendlich wie oft auf dem Platz steht, wird man dann sehen."

Thesker sieht die KSV auf einem guten Weg: "Wir spielen viel reifer und bringen uns somit nicht unnötig in die Bredouille. Wenn wir uns stetig weiterentwickeln und das Niveau auf diesem Level auch in schwierigen Phasen aufrechterhalten können, dann sind die oberen Regionen der Tabelle eigentlich die logische Schlussfolgerung." Und dann dürfte sich auch Thomas Doll in seiner Einschätzung bestätigt sehen.

