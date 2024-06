Hansa Rostock: Lazio Rom kommt zum Ostseestadion-Geburtstag Stand: 20.06.2024 15:50 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sich anlässlich des 70. Geburtstags des Ostseestadions einen prominenten Gast eingeladen. Der italienische Erstligist Lazio Rom wird sich die Ehre geben und ein Testspiel gegen die Mecklenburger bestreiten.

Die große Party steigt am Sonnabend, den 27. Juli - eine Woche vor dem Start in die neue Drittligasaison. Anpfiff im Ostseestadion gegen den Siebten der abgelaufenen Saison in der Serie A ist um 15 Uhr, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Fanfest rund ums Stadion

Rund um das Spiel plant der Verein ein Programm mit "interessanten Gästen, die eng mit der Geschichte des Ostseestadions verbunden sind". Nach der Partie wird es auf der Promenade der Arena und auf dem Parkplatz hinter der Südtribüne zudem ein Fanfest geben. Das exakte Jubiläumsdatum des Ostseestadions ist der 27. Juni.

Bereits am 13. Juli testet das Team des neuen Trainers Bernd Hollerbach gegen den dänischen Erstligisten Randers FC. Trainingsstart der Rostocker ist am Sonntag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga