Hansa Rostocks Umbruch: Risiko oder Chance?

Als Jens Härtel im Januar beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock Nachfolger von Trainer Pavel Dotchev wurde, hatten die Norddeutschen durchaus noch Hoffnungen, ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Der 49-Jährige versuchte jedoch sofort, die Erwartungen zu dämpfen. "Nicht zu schnell zu groß denken", erklärte Härtel im Interview mit NDR.de. Wichtig sei "Kontinuität, nicht nur in den leitenden Positionen, sondern auch innerhalb des Kaders". Es müsse "eine Identität entstehen" und Spieler geben, "die bei Hansa verwurzelt sind". Fünf Monate sind seitdem vergangen, der Aufstieg wurde klar verpasst, der Kader für die neue Saison kräftig durchgemischt. Härtel steht vor einem Neuanfang.

Hansa geht viel Routine verloren

Schon die bloßen Zahlen (zwölf Abgänge, neun Zugänge) machen die Schwere der Aufgabe deutlich. Was aber noch problematischer für Hansa ist: In Kapitän Oliver Hüsing, Top-Scorer Cebio Soukou, Marcel Hilßner und aller Voraussicht nach auch Torwart Ioannis Gelios und Offensivmann Merveille Biankadi verlassen fünf Leistungsträger den Club. Dazu in Amaury Bischoff, Vladimir Rankovic und dem mit 102 Einsätzen dienstältesten Hansa-Profi Stefan Wannenwetsch zwar keine Stammspieler, aber Routiniers.

Pieckenhagen und Härtel entspannt

Auf der Gegenseite hat Hansa in Korbinian Vollmann (88 Zweitligaspiele), Adam Straith (38 Zweitliga- und 111 Drittligaspiele), Nils Butzen (18/106) und Nico Neidhart (69 Drittliga-Einsätze) zwar auch Erfahrung, aber ansonsten viele "No-Names" verpflichtet: Frederik Lach (Wattenscheid), Sven Sonnenberg (1. FC Köln II), Elsamed Ramaj (Kaan-Marienborn) und Erik Engelhardt (1. FC Nürnberg II) kommen allesamt von Regionalligisten. Interesse soll zudem am Wattenscheider Steve Tunga bestehen. Der Defensivmann wäre der fünfte U23-Neuzugang.

Sportchef Martin Pieckenhagen gibt sich in "Bild" dennoch entspannt: "Qualität hat nicht immer etwas mit dem Alter zu tun. Ich muss keine großen Namen verpflichten, nur, um gut dazustehen. Wir wollen ein Team aufbauen, das funktioniert und in dem neue Stimmungen und Hierarchien entstehen." Auch Härtel sieht dem x-ten Umbruch an der Ostsee gelassen entgegen: "Das geht anderen Mannschaften nicht anders, die ihre Ziele nicht erreichen. Es ist aber ein Gerüst da, mit dem wir arbeiten können. Grundsätzlich ist mir, wenn wir mit der Trainingsintensität und Lockerheit so weitermachen, nicht bange."

