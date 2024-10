Hansa Rostock schrammt knapp an Blamage im Landespokal vorbei Stand: 12.10.2024 16:46 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat in der dritten Runde des Landespokals ein Ausscheiden gerade noch verhindert. Bei Oberligist TSG Neustrelitz gewannen die Rostocker in der letzten Minute der Nachspielzeit durch ein Elfmetertor mit 1:0 (0:0, 0:0).

Jonas Dirkner verwandelte in der Verlängerung in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ball souverän zum 1:0 in den rechten Winkel und bewahrte die Rostocker vor einer möglichen Blamage im Elfmeterschießen.

Doch trotz des Sieges war der Auftritt des Drittligisten teilweise katastrophal und der Einzug ins Achtelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern sehr glücklich für die Gäste.

Hansa kommt nicht durch

Das Hollerbach-Team kam trotz deutlich mehr Ballbesitz in der ersten Hälfte nur selten vor das Tor der Gastgeber. Nico Neidhart (28.) und Sigurd Haugen (30.) hatten noch die besten Gelegenheiten, zielten aber zu ungenau. Ansonsten verteidigte die TSG die allerdings auch denkbar uninspirierten Rostocker Angriffe souverän.

An diesem Bild änderte sich auch nach der Pause wenig. Das Bemühen war Hansa sicher nicht abzusprechen, die Mittel, die dichtgestaffelte Defensive der Neustrelitzer zu durchbrechen, aber auch im zweiten Durchgang weiter begrenzt. In der 75. Minute gab es unter den knapp 3.600 Zuschauenden im Parkstadion höhnischen Applaus, als Alexander Rossipal einen Schuss fast aus dem Stadion drosch. Die beste Gelegenheit hatte zuvor Ryan Naderi, der allerdings an TSG-Torwart Paul Klee scheiterte (60.).

Rostock muss in die Verlängerung

Die Rostocker mussten in der Verlängerung also nachsitzen und drängten die Gastgeber in den zusätzlichen 30 Minuten noch mehr in die eigene Hälfte. Doch Neustrelitz bekam bei jedem Abschluss der Hanseaten noch ein Bein dazwischen und blockte Hansas anhaltende Angriffsbemühungen konsequent ab. Auch die Standards des FCH waren an diesem Nachmittag schwach und kein probates Mittel gegen die unterklassigen Neustrelitzer.

Als sich alle Zuschauenden bereits auf ein Elfmeterschießen einstellten, wurde Hansas Antonio Jonjic im Strafraum der Gastgeber gefoult. Dirkner schnappte sich den Ball und verhinderte in der Nachspielzeit der Verlängerung eine Blamage für die "Kogge".

Alle Ergebnisse aus der 3. Runde des Landespokals Datum Paarung Ergebnis Freitag, 11.10.2024, 19 Uhr Kickers JuS 03 (Landesklasse)

SV Pastow (Verbandsliga) 1:3 Samstag, 12.10.2024, 13 Uhr Anker Wismar (Oberliga)

Greifswalder FC (Regionalliga) 1:5 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr MSV Pampow (Verbandsliga)

SpVgg Torgelow-Ueckermünde (Verbandsliga) 1:7 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr Penzliner SV (Verbandsliga)

FSV Bentwisch (Verbandsliga) 2:1 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr TSG Neustrelitz (Oberliga)

FC Hansa Rostock (3. Liga) 0:1 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Prohner Wiek (Landesklasse)

Dynamo Schwerin (Oberliga) 0:7 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Plate (Landesliga)

VFC Anklam (Landesliga) 4:3 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Görmin (Landesklasse)

HSG Uni Greifswald (Landesklasse) 5:1 Samstag, 12.10.2024, 14.30 Uhr FSV Malchin (Landesliga)

VfL Bergen (Landesliga) 1:2 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr SG Carlow (Landesklasse)

SV Waren 09 (Landesliga) 2:4 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr FC Förderkader Rene Schneider (Verbandsliga)

Hafen Rostock (Verbandsliga) 5:0 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr Rehnaer SV (Landesklasse)

FC Schönberg 95 (Verbandsliga) 0:9 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr Malchower SV (Verbandsliga)

SV Siedenbollentin (Verbandsliga) 1:4 Samstag, 12.10.2024, 16.30 Uhr SV Warnemünde (Verbandsliga)

1. FC Neubrandenburg (Verbandsliga) Sonntag, 13.10.2024, 11 Uhr SV Rogeez (Landesklasse)

Rostocker FC (Oberliga) Sonntag, 13.10.2024, 14 Uhr FSV Testorf Upahl (Landesliga)

FC Mecklenburg Schwerin (Verbandsliga)

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.10.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga