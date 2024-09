Hansa Rostock: Unnötige Niederlage in Ingolstadt Stand: 29.09.2024 15:26 Uhr Hansa Rostock hat den positiven Trend der vergangenen zwei Drittligapartien nicht fortsetzen können und die englische Woche mit einer Niederlage abgeschlossen. Beim FC Ingolstadt verloren die Norddeutschen am Sonntag mit 1:2 (0:1).

von Johannes Freytag

Zuvor hatte das Team von Trainer Bernd Hollerbach in Dresden ein Remis geholt und sich gegen Unterhaching beim 4:1 den Frust von der Seele geballert. Im Duell der Tabellennachbarn zeigten die Hanseaten bei den "Schanzern" zwar erneut eine gute Leistung und hatten auch zweimal Aluminiumpech, standen aber nach zwei Abwehrfehlern doch mit leeren Händen da. Am kommenden Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) gastieren die Rostocker, die in der Tabelle wieder unter dem Strich liegen, bei Erzgebirge Aue.

Hansa startet gut ...,

Nach der starken Partie gegen Unterhaching sah Hollerbach keine Veranlassung, seine Startelf zu verändern. Und sein Team rechtfertigte das Vertrauen und präsentierte sich ähnlich offensivfreudig wie vor fünf Tagen. Da auch Ingolstadt munter nach vorne spielte, sahen die Zuschauer zunächst eine abwechslungsreiche Partie: Es ging hin und her mit Torchancen hüben wie drüben. Marcel Costly (6.) und Pascal Testroet (15.) vergaben auf Seiten der Gastgeber, Sigurd Haugen (9.) und Ryan Naderi (12.) für Rostock.

... patzt sich aber zum 0:1

Nach einer knappen halben Stunde nahm die Intensität ein wenig ab, Hansa hatte aber mehr Ballbesitz und eigentlich alles im Griff. Eigentlich, denn dann leistete sich Alexander Rossipal einen veritablen Bock: Als einziger Rostocker im Strafraum verzögerte er den Spielaufbau derart, dass er den Ball im Dribbling gegen Testroet vertändelte und der Ingolstädter Angreifer mühelos ins leere Tor einschieben konnte.

Keeper Benjamin Uphoff stand zu dem Zeitpunkt neben seinem Gehäuse (33.). Mit der etwas schmeichelhaften Führung für die "Schanzer" ging es in die Pause, wenngleich Testroet kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar das 2:0 auf dem Kopf hatte (45.+1).

Ruschke mit seinem zweiten Saisontor

Nach dem Seitenwechsel spielte Hansa nun direkt auf den mitgereisten Anhang zu, das schien zu stimulieren. Naderi donnerte den Ball an die Latte (46.) und verpasste kurz darauf nach Haugens Kopfball-Vorlage nur knapp im Fünfmeterraum den Torschuss (56.). Das 1:1 war aber nur aufgeschoben: Rossipals Schuss wurde abgefälscht, der Ball landete beim völlig freistehenden Felix Ruschke - das Rostocker Eigengewächs schob zu seinem zweiten Saisontreffer ein (60.).

Ingolstadt trifft aus dem Nichts, ...

Mit dem Ausgleich gaben sich die Norddeutschen aber nicht zufrieden. Sie waren weiter das bessere Team: Defensiv ließen sie kaum etwas zu, offensiv kombinierten sie sich immer wieder sehenswert vor das gegnerische Tor. Hollerbach brachte in Kevin Schumacher und Nils Fröling zudem frische Offensivkräfte, das bessere Wechsel-Händchen hatte aber Ingolstadts Trainerin Sabine Wittmann: Sie schickte Sebastian Grönning aufs Feld und der 27-Jährige traf nur vier Minuten später nach Einwurf-Vorlage des früheren Rostockers Ryan Malone per Kopf zur erneuten Führung für die "Schanzer" (70.). Die Hansa-Defensive sah dabei nicht gut aus.

... Hansa nur den Pfosten

Nun ging es hin und her und Schlag auf Schlag. Zunächst wäre Hansa beinahe der erneute Ausgleich gelungen, doch FCI-Keeper Marius Funk lenkte einen Schuss von Adrien Lebeau gerade noch an den Pfosten (74.). Kurz darauf glänzte Funks Gegenüber ebenso: Uphoff parierte stark gegen Maximilian Dittgen (75.).

Die Rostocker drängten auf den erneuten Ausgleich, der FCI stand tief und verteidigte mit Mann und Maus. Doch wirkliche Torgefahr entstand vor dem Gehäuse der Gastgeber nicht mehr. Stattdessen wäre beinahe noch das 3:1 für Ingolstadt gefallen, Grönning schoss unbedrängt am Tor vorbei (89.). Das änderte aber nichts an der aus Hansa-Sicht völlig unnötigen Niederlage.

8.Spieltag, 29.09.2024 13:30 Uhr FC Ingolstadt 2 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Testroet (33.) 1: 1 Ruschke (60.) 2 :1 Grönning (70.)

FC Ingolstadt: Funk - Costly, Malone, S. Lorenz, Dühring (46. Guwara) - Fröde - Deichmann (78. Keidel), Besuschkow, Dittgen (58. Kopacz) - Testroet (66. Grönning), Borkowski (78. Heike)

Hansa Rostock: Uphoff - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Neidhart (77. C. Kinsombi), M. Schuster (46. Harenbrock), Ruschke (61. Schumacher) - Dirkner, Lebeau (87. Krohn) - Naderi, Haugen (61. Fröling)

Zuschauer: 6097



