Hansa Rostock in Sandhausen: Sieg und Klassenerhalt auf dem Sofa? Stand: 10.05.2023 10:35 Uhr Nach drei Siegen in Folge hat Hansa Rostock den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder in der eigenen Hand. Am Wochenende könnte er sogar rechnerisch feststehen. Voraussetzung ist ein Dreier am Freitag in Sandhausen.

"Das wird Abstiegskampf pur", sagte Hansa-Abwehrmann Damian Roßbach vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter mit Audio-Vollreportage): "Wenn wir dort bestehen, habe ich keine Zweifel, dass wir auch nächstes Jahr in der Zweiten Liga spielen."

Gelingt der Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ein Sieg, hätte sie 37 Punkte auf dem Konto. Hansa könnte dann entspannt auf dem Sofa verfolgen, wie sich die Konkurrenten Arminia Bielefeld (Sonnabend in Kaiserslautern) und Jahn Regensburg (Sonntag gegen den HSV) schlagen. Verliert Bielefeld, steht in dem Fall bereits am Sonnabend fest, dass der FCH mindestens den Relegationsplatz erreicht. Verlieren beide, ist Rostock am Sonntag durch.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf mit Hansa und BTSV Rostock und Braunschweig kämpfen um den Klassenerhalt. Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten auf einen Blick. mehr

Defensive steht wieder sicher

Dass der Klassenerhalt so greifbar nahe ist, haben die Norddeutschen ihrer wieder stabilen Defensive zu verdanken. Bei den jüngsten drei Siegen gegen Regensburg (2:0), in Kaiserslautern (1:0) und gegen Fürth (2:0) kassierten die Rostocker kein einziges Gegentor. Zum Vergleich: In den vier Partien davor waren es 14!

"Die Mannschaft tritt als Einheit auf und hat ein gemeinsames Ziel. Die Jungs stehen kompakter und helfen sich gegenseitig", lobte Schwartz seine Dreierkette um Roßbach, Rick van Drongelen und Ryan Malone.

Schwartz trifft auf seinen Ex-Club

Der Hansa-Coach steht vor der Rückkehr an seine alte Wirkunsstätte. Von 2013 bis 2016 und von 2021 bis Februar dieses Jahres trainierte Schwartz die Sandhäuser und saß in allen drei bisherigen Zweitliga-Duellen (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage) mit Hansa Rostock auf der SVS-Bank.

In der Hinrunde der laufenden Saison gewann der 56-Jährige mit Sandhausen am 4. November 1:0 im Ostseestadion. Danach wurde Hansa-Trainer Jens Härtel beurlaubt, sein Nachfolger Patrick Glöckner war nur vier Monate im Amt, ehe er am 22. März von Schwartz abgelöst wurde.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 10.05.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga