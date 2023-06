Hansa Rostock holt nach Nkoa auch Kinsombi Stand: 29.06.2023 17:18 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Donnerstag noch zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt kommt Innenverteidigers Salomon Patrick Amougou Nkoa, vom künftigen Drittligisten SV Sandhausen Mittelfeldmann Christian Kinsombi.

Mit dem Duo haben die Mecklenburger nun sieben Neuverpflichtungen für die Spielzeit 2023/2024 unter Dach und Fach gebracht. Kinsombi, dessen Bruder David einst bei Holstein Kiel und dem HSV spielte, trifft in Rostock auf seinen ehemaligen Trainer Alois Schwartz sowie den ebenfalls zu Hansa gewechselten Ex-Teamkollegen Janik Bachmann. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Der 23-jährige Deutsch-Kongolese erhält in Rostock einen Vertrag für drei Jahre und ist somit bis Sommer 2026 gebunden.

"Mit Christian Kinsombi bekommen wir einen unheimlich schnellen und in der Offensive sehr variabel einsetzbaren Spieler, der sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze agieren kann. Mit ihm soll unser Spiel im letzten Drittel noch mehr Geschwindigkeit und Tiefe erlangen und torgefährlicher werden", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter.

Nkoa: "Möchte hier meine nächsten Schritte machen"

Zuvor hatten die Rostocker die Verpflichtung von Nkoa bekannt gegeben. Der 24-jährige Kameruner war in der vergangenen Saison in Erfurt absoluter Leistungsträger und stand in allen 34 Partien von der ersten bis zur letzten Sekunde auf den Platz und hatte mit herausragenden Leistungen großen Anteil daran, dass der Aufsteiger lange von der Dritten Liga träumen durfte und am Ende Dritter wurde. Nun schaffte der 1,92 Meter große Defensivspezialist durch den Wechsel zu den Mecklenburgern einen persönlichen Aufstieg.

"Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zu diesem großen Traditionsverein geklappt hat und möchte hier meine nächsten Schritte machen, mich weiterentwickeln und die Mannschaft bestmöglich unterstützen", erklärte Nkoa, der einen Vierjahresvertrag bei Hansa unterzeichnete. Über die Ablösemodalitäten machten die Rostocker keine Angaben. Nkoas Kontrakt bei Erfurt war ursprünglich noch bis 2024 datiert.

Walter: "Innenverteidiger mit enormen Potenzial"

"Patrick ist ein junger, athletischer Innenverteidiger mit enormen Potenzial. Unsere Scouting-Abteilung hat seinen Weg schon die gesamte Saison über verfolgt - trotz seiner jungen Jahre konnte er bereits gute Entwicklungsschritte machen", sagte Hansa-Sportdirektor Walter über den Neuzugang. "Wir sehen in Patrick einen weiteren perspektivischen Baustein für unsere Abwehr."

