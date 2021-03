Hansa Rostock hofft gegen Magdeburg auf 3.000 Zuschauer Stand: 24.03.2021 11:05 Uhr Von einer "vollen Hütte" ist Hansa Rostock vermutlich noch weit entfernt. Doch nachdem der Drittligist gegen den Halleschen FC vor 702 Zuschauern aufgelaufen ist, hofft er im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg auf mehr als die vierfache Anzahl von Fans.

Vorstandschef Robert Marien ist zuversichtlich, dass im Duell mit dem früheren Europapokalsieger am 10. April (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) die Ränge im Ostseestadion noch viel voller sein werden als am vergangenen Sonnabend gegen den HFC (1:0). "Jetzt fühlen wir uns bereit für die 3.000", erklärte der 40-Jährige der "Bild".

Beim Testlauf gegen Halle waren 777 Anhänger zugelassen gewesen. Im freien Verkauf gab es allerdings keine Tickets. Ausschließlich Dauerkarten-Inhabern wurde Einlass gewährt. Der VIP-Bereich sowie die West- und Nordtribüne waren geöffnet.

Konzept soll kommende Woche stehen

Nach dem gelungenen Testlauf sollen nun die nächsten Schritte erfolgen. "Wir werden anhand der Erfahrungen aus dem Halle-Spiel unser Konzept für das Heimspiel gegen Magdeburg erweitern und anpassen und wollen damit spätestens Anfang kommender Woche fertig sein. Unter anderem ist auch die Öffnung der Ost- und Süd-Tribüne geplant - mit einer entsprechenden Erweiterung der Anzahl von Test-Stationen. Mit der gegen Halle genutzten Infrastruktur hätten wir bereits 1.500 Zuschauer ins Ostseestadion bekommen", sagte Marien am Rande der Partie gegen Halle.

Marien: "Wir werden bereit sein"

Auf die Entwicklung der Corona-Pandemie will der Zweitliga-Anwärter entsprechend reagieren. "Wir werden jedenfalls bereit ein. Ob es dafür dann auch eine politische Mehrheit gibt und ob die gesundheitliche Lage das erlaubt, liegt nicht in unserer Hand", erklärte der Hansa-Boss.

Die Fallzahlen in Rostock sind weiterhin im bundesweiten Vergleich niedrig. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Insidenz in der Hansestadt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 26,3.

