Hansa Rostock: Negativtrend stoppen, in Kaiserslautern wieder punkten Stand: 22.09.2023 13:54 Uhr Am Sonntag gastiert Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock beim 1. FC Kaiserlsautern. Nach zwei Pleiten in Folge will der FCH wieder punkten. An das letzte Gastspiel auf dem Betzenberg haben die Mecklenburger beste Erinnerungen.

von Tobias Knaack

Das 1:0 beim FCK am 30. Spieltag der zurückliegenden Saison war der zweite Sieg des zu dem Zeitpunkt neuen Hansa-Coaches Alois Schwartz - und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt, weil er die Ungeschlagen-Serie im Saisonschlussspurt mit begründete.

Hansa Rostock will dritte Pleite in Folge vermeiden

Am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) können sich die Rostocker von dieser Erinnerung freilich nichts kaufen. Für sie geht es gegen Kaiserslautern nach zwei Niederlagen gegen die Aufstiegsaspiranten HSV (0:2) und Düsseldorf (1:3) darum, wieder zu punkten, um nach dem insgesamt guten Saisonstart mit einer dritten Pleite in Folge nicht in eine Negativ-Spirale zu geraten.

Hatten die Mecklenburger in Hamburg insbesondere im ersten Durchgang noch einen guten Auftritt hingelegt, ärgerte Schwartz der träge Beginn gegen die Fortuna doch mächtig. Das sei "nicht das Rostock, das ich kenne", hatte der Coach nach der Partie gesagt - und damit indirekt schon aufgezeigt, worum es für sein Team auf dem Betzenberg gehen wird: Aufmerksamkeit vom Anpfiff weg. Und die Rückbesinnung auf das, was die "Kogge" seit dem Erfolg im vergangenen April in so vielen Spielen ausgezeichnet hat: konzentrierte Defensivarbeit und eine effiziente Offensive.

Schwartz erwartet Gegner "auf Augenhöhe"

Nach den Duellen mit den Aufstiegskandidaten erwartet der Trainer gegen den FCK, für den er selbst von 2007 bis 2012 als Coach der zweiten Mannschaft und interimsmäßig auch kurz für die Profis tätig war, nun wieder einen Gegner "auf Augenhöhe". Die Pfälzer sind nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt gegen St. Pauli und Schalke 04 zuletzt mit drei Siegen und einem Remis viermal in Folge ungeschlagen geblieben. Ein Trend genau umgekehrt zu dem des FC Hansa also.

Stürmer Nils Fröling wird bei der schweren Auswärtsaufgabe nicht zur Verfügung stehen. Der Schwede verletzte sich im Training. Zudem fehlen im Kader weiterhin Oliver Hüsing, Lukas Scherff, Milosz Brzozowski und Simon Rhein.

Dafür hat der FCH in Mittelfeldstratege Jannik Bachmann seit Sommer einen Spieler, der gleich doppelt motiviert sein dürfte. Weil es gegen seinen alten Arbeitgeber geht - der 27-Jährige spielte von 2019 bis 2021 bei den "Roten Teufeln" - und weil er etwas nachholen möchte, was ihm trotz aussichtsreicher Gelegenheiten gegen Düsseldorf verwährt blieb: sein erster Treffer im Hansa-Dress. Sonntag wäre ein guter Zeitpunkt dafür.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Niehues, Raschl, Puchacz - Ritter - Tachie, Ache

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, David, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, Schumacher - Ingelsson, Pröger, Perea

