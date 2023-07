FC St. Pauli schlägt Lautern: 2:1-Sieg auf dem Betze Stand: 29.07.2023 14:57 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist am Sonnabend mit einem Sieg in die neue Saison gestartet: Das Team von Trainer Fabian Hürzeler kam beim 1. FC Kaiserslautern zu einem 2:1 (0:0).

von Thomas Luerweg

In einer Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gingen die Kiezkicker am Ende als verdiente Sieger vom Platz, denn sie waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Gleichwohl boten beide Teams vor der Pause tristen Sommerfußball, drehten nach dem Wechsel aber mächtig auf.

Zu wenig Tempo vor der Pause

Hürzeler setzte auf bewährte Kräfte: In der Startelf stand in Andreas Albers im Sturmzentrum lediglich ein Neuzugang, Lars Ritzka rückte links auf die frühere Position des nach Köln abgewanderten Leart Paqarada. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig. In den Aktionen fehlte meist das Tempo, gleichwohl setzten die Kiezkicker Akzente: Nach einem Doppelpass mit Elias Saad zog Marcel Hartel von der Strafraumgrenze ab, doch FCK-Keeper Andreas Luthe verhinderte mit einer starken Parade den Einschlag (12.).

In der wenig unterhaltsamen Partie verzeichneten die Pfälzer zwei geblockte Schüsse von Hendrick Zuck (26.), verlegten sich aber erfolglos ausschließlich aufs Kontern. Die Kiezkicker kamen durch Saad noch zu einer Kopfballchance (39.), aber das torlose Remis zur Pause ging in Ordnung.

Saad und Ache treffen

Nach dem Wechsel nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst gelang den Hamburgern die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung: Jackson Irvine fand mit einem Steilpass Saad, der Luthe umkurvte und zum 1:0 einschob (51.). Die Hausherren antworteten mit energischen Gegenangriffen, waren aber nicht präzise genug. Eine verunglückte Direktabnahme von Kenny Prince Redondo führte 15 Minuten später aber dennoch zum Ausgleich. Der Ball landete nämlich auf dem Kopf des einwechselten Neuzugangs Ragnar Ache, der aus sechs Metern zum Ausgleich traf.

Hartel vom Punkt zum 2:1

Hürzelers Mannschaft erhöhte nach dem Ausgleich den Druck wieder: Der eingewechselte Oladapo Afolayan erwies sich als belebendes Element. Hartel wurde im Lauterer Strafraum von Tobis Raschl am Knöchel getroffen: Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an, verlud Luthe und traf zum 2:1 (75.)! Sechs Minuten vor dem Ende rettete St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj klasse gegen den einschussbereiten Ache. Doch die Kiezkicker brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

1.Spieltag, 29.07.2023 13:00 Uhr K'lautern 1 FC St. Pauli 2 Tore: 0: 1 Saad (51.) 1 :1 Ache (66.) 1: 2 Hartel (75., Foulelfmeter)

K'lautern: Luthe - Durm, Tomiak, J. Elvedi, Zuck (61. Puchacz) - Ritter, Niehues - Opoku (72. Zolinski), Raschl (77. Klement), Redondo (72. Hercher) - Lobinger (61. Ache)

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Ritzka (78. Treu) - Metcalfe (63. Afolayan), Albers (78. Wahl), Saad (87. Sinani)

Zuschauer: 44079



Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.07.2023 | 19:30 Uhr