Stand: 12.03.2020 15:56 Uhr

Hannover 96 stellt Mannschaft unter Quarantäne

Die ganze Mannschaft von Hannover 96 steht ab sofort unter Quarantäne. Der Fußball-Zweitligist teilte am Donnerstag mit, dass mit Jannes Horn ein weiterer Profi positiv auf Corona getestet worden sei. Zuvor war bereits Timo Hübers in häusliche Quarantäne geschickt worden. Auch wenn die "Roten" davon ausgegangen waren, dass sich keine weiteren Spieler infiziert hätten, weil Hübers keinen Kontakt zum Team hatte, sei vorsorglich bei allen Spielern und dem Trainerteam ein Abstrich gemacht worden. Dabei wurde Horns Infizierung festgestellt, alle anderen Ergebnisse fielen negativ aus. Wie Hübers ist auch Horn ohne Symptome. Laut 96 handelt es sich "sehr wahrscheinlich um zwei voneinander unabhängige Einzelfälle". Das Gesundheitsamt der Region habe die 14-tägige Quarantäne für die ganze Mannschaft und die Physiotherapeuten beschlossen. Der Club hat deshalb beantragt, die Zweitliga-Spiele gegen Dynamo Dresden am Sonntag und die folgende Partie beim VfL Osnabrück abzusetzen.

Zuber: "Gesundheit hat an dieser Stelle Vorrang"

"Ein direkter persönlicher Kontakt mit den Spielern in Quarantäne ist natürlich nicht möglich - dennoch werden wir alle anderen Möglichkeiten nutzen, unsere Profis bestmöglich zu versorgen und zu unterstützen", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Gerhard Zuber, der genauso wie das Trainerteam und die übrigen Betreuer von der Quarantäne nicht betroffen ist. Sie gelten nicht als "Kontaktpersonen ersten Grades". Das Gesundheitsamt nimmt je nach der Art des Kontaktes eine individuelle Risiko-Einschätzung vor. Zuber betonte: "Die Situation ist für alle Beteiligten nicht leicht, trotzdem ist für alle völlig unstrittig, dass die Gesundheit an dieser Stelle Vorrang hat."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.03.2020 | 22:50 Uhr