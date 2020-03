Stand: 11.03.2020 13:08 Uhr

Corona: Hannover-Profi Hübers positiv getestet

Der deutsche Profi-Fußball hat seinen ersten Corona-Infizierten. Wie Zweitligist Hannover 96 am Mittwoch mitteilte, ist Innenverteidiger Timo Hübers positiv auf das Virus getestet worden. Es wird davon ausgegangen, dass Hübers sich am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert hat. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung, die nach Clubangaben exakt eingrenzbar sei, keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen hatte, sei nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. Dennoch wird der komplette Profikader sowie das Trainer- und Betreuerteam vorsorglich auf das Virus getestet.

Häusliche Quarantäne angeordnet

"Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten. Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davon erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne", erklärte 96-Sportchef Gerhard Zuber.

Für das Zweitligaduell mit Dynamo Dresden, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wird Hübers auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. Seine Teamkollegen setzen die Vorbereitung auf das Spiel fort. Sämtliche Trainingseinheiten werden bis auf Weiteres nicht-öffentlich stattfinden.

