Hannover 96 mit Moral, aber nur remis gegen Düsseldorf Stand: 02.03.2024 15:38 Uhr Hannover 96 hat sich im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Remis begnügen müssen. Gegen Fortuna Düsseldorf zeigten die Niedersachsen am Sonnabend allerdings Moral und machten aus einem 0:2-Halbzeit-Rückstand noch ein verdientes 2:2.

von Johannes Freytag

Christos Tzolis hatte die Rheinländer zunächst nach zwei Kontern in Führung gebracht, im zweiten Durchgang bewies 96-Coach Stefan Leitl dann mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Andreas Voglsammer und Cedric Teuchert sorgten für das verdiente Unentschieden, das jedoch beide Teams nicht wirklich voranbringt. Im Gegenteil: Am Sonntag kann der Tabellendritte HSV mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück den Abstand auf die viertplatzierten Hannoveraner auf sechs Punkte vergrößern.

"Zwei, drei Minuten länger, und wir hätten das Spiel komplett drehen können." 96-Trainer Stefan Leitl

"Insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht. Manchmal reicht das eben nicht gegen eine so gute Mannschaft wie Düsseldorf", sagte Leitl nach der Partie. Kommenden Sonnabend (13 Uhr, NDR Livecenter) geht es für die Niedersachsen mit dem Gastspiel beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden weiter.

96 in Durchgang eins: Viel Mühe, wenig Ertrag

Hannover 96 hatte durch Nicolò Tresoldi die erste gute Torgelegenheit (10.), doch mit dem ersten Konter ging Fortuna Düsseldorf in Führung. Tzolis wurde auf der linken Seite von Jannik Dehm nicht energisch genug gestört, der Grieche schlenzte den Ball aus 20 Metern in den Winkel (11.). Sieben Minuten später ging es wieder viel zu schnell für die 96-Defensive: Ao Tanaka steckte in der Strafraummitte auf Tzolis durch, der den Doppelpack schnürte (18.).

Ein bitterer Rückstand für die Gastgeber, denen Leitl in seiner Spielanalyse ein "brutal bemüht" attestierte. 96 kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Doch die Norddeutschen fanden keine Lücke in der Fortuna-Abwehr - und wenn doch, war Florian Kastenmeier zur Stelle: Der Gästekeeper faustete einen Dropkick von Sebastian Ernst über die Latte (22.). Und auch den zweiten Versuch des Hannoveraners aus der Distanz parierte Kastenmeier (39.).

Voglsammer läutet 96-Schlussoffensive ein

Auch nach Wiederbeginn war der Leitl-Elf der Wille nicht abzusprechen, doch erst ab der 60. Spielminute wurde es wieder gefährlich vor dem Düsseldorfer Tor. Kolja Oudennes Volleyschuss faustete Kastenmeier zur Ecke (62.), auch Enzo Leopold brachte den Ball nicht im Tor unter (63.). Doch kurz darauf war Fortunas Torhüter geschlagen: Nach einem Kopfball von Havard Nielsen drückte der kurz zuvor eingewechselte Voglsammer den Abpraller über die Linie (63.).

Nun waren die Hausherren am Drücker. Tresoldi scheiterte an Kastenmeier (68.), Louis Schaub schoss aus der Distanz nur knapp drüber (72.). Die Gäste boten offensiv praktisch gar nichts mehr an, Isak Bergmann Johannesson schloss einen Konter kläglich ab, als er nur das Außennetz traf (82.). Sio blieb Hannover im Spiel und kam prompt zum - längst verdienten - Ausgleich. Teucherts Direktabnahme machte Ao Tanaka unglücklich zur Bogenlampe, der Ball senkte sich zum 2:2 ins Netz (85.).

24.Spieltag, 02.03.2024 13:00 Uhr Hannover 96 2 F. Düsseldorf 2 Tore: 0: 1 Tzolis (11.) 0: 2 Tzolis (18.) 1 :2 Voglsammer (63.) 2 :2 Teuchert (86.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Christiansen (59. Voglsammer) - Leopold (87. Gindorf), S. Ernst (59. Oudenne) - Schaub (80. Teuchert) - Tresoldi, Nielsen

F. Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Quarshie, de Wijs (85. Oberdorf), Gavory - Tanaka, Y. Engelhardt - F. Klaus (73. Niemiec), Johannesson, Tzolis - Daferner (73. Vermeij)

Zuschauer: 38500



