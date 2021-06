Hannover 96 holt Osnabrücks Topscorer Sebastian Kerk Stand: 16.06.2021 16:07 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die dritte Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Vom Niedersachsen-Rivalen VfL Osnabrück wechselt Sebastian Kerk an den Maschsee.

Das teilten die "Roten" am Mittwochnachmittag mit. Der 27 Jahre alte Offensiv-Allrounder unterzeichnete beim Tabellen-13. der vergangenen Spielzeit einen Zweijahresvertrag bis 2023. Über die Ablösemodalitäten machten beiden Clubs keine Angaben. Kerks Arbeitspapier beim VfL war noch bis 2022 datiert. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler darin eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubte, wegen des Osnabrücker Abstiegs den Verein für kleines Geld zu verlassen. Die Rede ist von lediglich 50.000 Euro, die 96 nun an die Lila-Weißen überweisen muss.

Bester Scorer in Osnabrücker Abstiegssaison

Kerk hatte in der vergangenen Serie zehn Treffer für den VfL erzielt sowie zehn Tore vorbereitet. Damit war der ehemalige Profi des SC Freiburg und 1. FC Nürnberg mit Abstand bester Scorer beim Absteiger. Nun zieht er nach lediglich einem Jahr an der Bremer Brücke nach Hannover weiter. "Wir haben uns sehr um Sebastian Kerk bemüht, weil er genau der Spieler ist, der uns in der Offensive gefehlt hat. Er bringt viel Torgefahr aus der zweiten Reihe und bei Standards mit und gibt uns zusätzliche Optionen in unserem Angriffsspiel. Außerdem passt er menschlich sehr gut ins Team", erklärte Hannovers neuer Coach Jan Zimmermann.

Kerk von Zimmermanns Vorstellungen überzeugt

Kerk gab die Blumen umgehend an den Übungsleiter zurück. "Jan Zimmermann hat mich mit seinen Vorstellungen und Ideen mehr als nur überzeugt. Das betrifft allgemein die Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, und ebenso die Rolle, die er für mich dabei sieht. Er hat mir sehr klar vermittelt, was bei 96 gerade entwickelt und aufgebaut wird - und ich habe einfach sehr große Lust darauf, ein Teil davon zu sein", sagte der Offensivmann.

Börner soll aus England kommen

Kerk ist nach Sebastian Stolze (Jahn Regensburg) und Sebastian Ernst (SpVgg Greuther Fürth) der dritte Sommerzugang bei den Niedersachsen. Der vierte soll in Kürze folgen und ausnahmsweise nicht auf den Vornamen Sebastian hören: Julian Börner. Mit dem 30 Jahre alten Innenverteidiger vom englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday sind sich die "Roten" laut Geschäftsführer Martin Kind einig. Noch hakt der Transfer allerdings an den Ablösemodalitäten.

Börner soll bei Hannover 96 die Lücke schließen, die Timo Hübers hinterlassen wird. Der 24-Jährige, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, steht vor einem Wechsel zum Bundesligisten 1. FC Köln.

