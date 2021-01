Hannover 96 bleibt nach Sieg in Nürnberg an Spitzengruppe dran Stand: 24.01.2021 15:22 Uhr Hannover 96 kann weiter vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Die Niedersachsen gewannen beim 1. FC Nürnberg mit 5:2 (2:1) und haben nun nur noch sieben Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

von Hanno Bode

Hannover zeigte sich bei dichtem Schneefall gut erholt von der unglücklichen 2:3-Pleite in der Vorwoche gegen den FC St. Pauli. Die "Roten" standen in der Defensive sicher und kombinierten ansehnlich. Es hatte alles Hand und Fuß, was der Gast machte. Und es war unter freundlicher Mithilfe des "Clubs" von Erfolg gekrönt, weil Asger Sörensen im eigenen Strafraum am Trikot von Marvin Ducksch zupfte. Schiedsrichter Florian Lechner (Hornstorf) entschied auf Elfmeter, den der Gefoulte selbst zum 1:0 verwandelte (20.). Die Führung gab 96 weiteren Auftrieb. Nur vier Minuten später stürzte sich Timo Hübers am kurzen Pfosten des "Club"-Kastens in einen Eckstoß von Dominik Kaiser und erhöhte per Kopf auf 2:0.

Schäffler verkürzt wie aus dem Nichts

Alles lief für die Niedersachsen nach Plan, bis Manuel Schäffler fast wie aus dem Nichts die Franken zurück ins Spiel brachte. Der Torjäger war von Hannovers Abwehr im Fünfmeter-Raum aus den Augen verloren worden und nickte freistehend zum 1:2 ein (35.). Die Hausherren waren anschließend bemüht, sofort nachzulegen. Aber die 96-Defensive stand sicher, sodass die Gäste zur Halbzeit verdient in Front lagen.

Nürnberg stürmt, Hannover trifft

Auch nach dem Seitenwechsel war Hannover zunächst überwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt. Dank einer sehr guten Grundordnung und konzentrieter Zweikampfführung gelang es den Norddeutschen, die unentwegt anlaufenden Nürnberger überwiegend aus der Gefahrenzone fernzuhalten. Der "Club" stürmte - 96 traf: Genki Haraguchi war bei einem der zu diesem Zeitpunkt sehr wenigen Entlastungsangriffe der "Roten" per Flachschuss aus 25 Metern zum 3:1 erfolgreich (58.). Kurz darauf hatte Ducksch das 4:1 auf dem "Schlappen", scheiterte jedoch an Keeper Christian Mathenia (60.).

"Joker" Muslija sorgt für die Entscheidung

Präziser zielte zwölf Minuten später der eingewechselte Florent Muslija. Per Freistoß, der noch von Schäffler abgefälscht wurde, sorgte der 22-Jährige für die Entscheidung. Ein Elfmeter, ein Tor nach einem Eckstoß sowie besagter Standard des "Jokers" - das Geheimnis des 96-Erfolgs waren an diesem Tag die ruhenden Bälle. Dass Patrick Twumasi diese Statistik "trübte" - er traf aus dem Spiel heraus zum 5:1 (86.) - konnten die "Roten" gut verkraften. Auch der Anschlusstreffer von Johannes Geis per Freistoß zum Endstand (89.) tangierte die Hannoveraner nur noch peripher.

17.Spieltag, 24.01.2021 13:30 Uhr 1.FC Nürnberg 2 Hannover 96 5 Tore: 0: 1 Ducksch (20., Foulelfmeter) 0: 2 Hübers (24.) 1 :2 Schäffler (35.) 1: 3 Haraguchi (58.) 1: 4 Muslija (72.) 1: 5 Twumasi (86.) 2 :5 Geis (89.)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Valentini (69. Latteier), Mühl, Sörensen (80. Margreitter), Handwerker - Geis, Krauß (46. H. Behrens) - Hack (73. Schleusener), Dovedan (73. Singh), Nürnberger - Schäffler

Hannover 96: M. Esser - Muroya, Basdas, Hübers, Hult - Do. Kaiser (87. Tarnat), Elez - K. Schindler (65. Twumasi), Haraguchi (87. Ochs), Sulejmani (65. Muslija) - Ducksch (76. Weydandt)

