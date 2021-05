Hannover 96: Zimmermann wird Kocak-Nachfolger Stand: 10.05.2021 11:33 Uhr Jan Zimmermann wird zur neuen Saison den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 trainieren. Der 41-Jährige, der bei den "Roten" einen Zweijahresvertrag erhält, coacht derzeit noch den Regionalligisten TSV Havelse.

"Wir haben uns intensiv mit sehr wenigen Kandidaten beschäftigt und uns nach mehreren Gesprächen mit Jan Zimmermann bewusst für ihn entschieden", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind. "Er ist ein ehrgeiziger, ambitionierter Trainer mit hoher Identifikation für die Stadt und die Region. Seine Arbeit in Havelse und Egestorf hat uns überzeugt. Und seine Auffassung von Fußball passt hervorragend zur künftigen Philosophie und Strategie von Hannover 96."

Zuletzt hatte der "kicker" den früheren Kieler Trainer Tim Walter als Nachfolger des scheidenden Kenan Kocak ins Gespräch gebracht. Auch Steffen Baumgart, der Paderborn im Sommer verlässt, galt lange als Wunschkandidat an der Leine. Möglicherweise zieht es den 49-Jährigen nun zum HSV.

Weitere Informationen 1:2 gegen Darmstadt - bei Hannover 96 ist die Luft raus Die Niedersachsen verloren am Freitagabend ihr Heimspiel mit 1:2 und zeigten dabei eine ganz schwache Leistung. mehr

Neuausrichtung bei 96: Fokus auf den Nachwuchs

"Ich freue mich riesig auf die kommende Aufgabe. Als Hannoveraner hatte ich immer Bezug zu den Roten. Hannover 96 ist ein großer Club mit einer tollen Infrastruktur und für mich eine große Chance", erklärte Zimmermann bei seiner Vertragsunterzeichnung am Montag. Die Niedersachsen wollen künftig noch gezielter auf Nachwuchstalente aus der eigenen Akademie in der Eilenriede setzen - Zimmermann scheint dafür die Idealbesetzung: "Mein bisheriger Weg hat gezeigt, dass ich gerne mit jungen, talentierten Spielern arbeite. Diesem Weg werde ich treu bleiben, auch wenn ich weiß, dass der Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis noch größer ist als in die höchsten Amateurklassen", sagte der 41-Jährige.

Mit Havelse vor Drittliga-Aufstieg

Als Spieler war der gebürtige Hannoveraner unter anderem beim TSV Havelse, Arminia Hannover, Eintracht Braunschweig und VfB Lübeck in den Amateurligen aktiv. 2011 begann er als Spielertrainer in der Landesliga beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder seine Karriere als Coach. Den Dorfverein führte er bis in die Regionalliga. 2018 übernahm den TSV Havelse, mit dem in dieser Saison noch der Aufstieg in die Dritte Liga gelingen kann.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.05.2021 | 12:25 Uhr