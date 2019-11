Stand: 06.11.2019 09:47 Uhr

Hannover 96: Frei ist die Trainer-Wunschlösung

Viele mehr oder minder prominente Trainernamen wurden als Kandidaten für die Nachfolge von Mirko Slomka bei Hannover 96 gehandelt, doch nun scheint es auf einen Überraschungscoup des Fußball-Zweitligisten hinauszulaufen. Übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und der Schweiz zufolge ist der Schweizer Alexander Frei die Wunschlösung bei den Niedersachsen. Der 40 Jahre alte frühere Dortmunder Bundesligaprofi (34 Treffer in 74 Spielen) soll laut "sportbuzzer" bereits den Segen des Aufsichtsrats und der Gesellschafter haben.

Frei schon gegen Heidenheim auf der Bank?

Aktuell trainiert Frei die U18 seines Heimatclubs FC Basel. Zuvor war er nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn von 2013 bis 2015 Sportdirektor beim FC Luzern.

Weitere Informationen Hannover 96: Wer folgt auf Slomka? Die Suche nach einem Nachfolger von Chefcoach Mirko Slomka läuft bei Hannover 96 auf Hochtouren. Vorerst übernehmen die bisherigen Assistenten Asif Saric und Lars Barlemann das Training. mehr

Nun winkt für den früheren Stürmer, der Ottmar Hitzfeld als seinen Mentor bezeichnet und vor einem halben Jahr bei Lucien Favre in Dortmund hospitierte, der Karrieresprung nach Deutschland. "Schön, dass Alex die Chance bekommt, aber er muss auch intensiv begleitet werden und Unterstützung im Umfeld bekommen", wird der frühere 96-Kontrolleur Martin Andermatt vom "sportbuzzer" zitiert.

Wie schnell Frei in Basel die Freigabe - angeblich existiert eine Ausstiegsklausel - bekommt, und ob er bereits beim anstehenden Auswärtsspiel in Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf der 96-Bank sitzen wird, ist noch offen. Derzeit leiten die bisherigen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann das Training der Niedersachsen.

Hannover 96: Trainer Slomka muss gehen Sportclub - 03.11.2019 22:50 Uhr Autor/in: Jan Neumann Der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Mirko Slomka entlassen und damit die Konsequenzen aus einer bislang dürftigen Zweitliga-Saison gezogen.







3,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.11.2019 | 10:25 Uhr