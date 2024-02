Hannover 96: Derrick Köhn vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul

Millionen-Ablöse für Hannover 96: Köhn vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul Stand: 08.02.2024 15:11 Uhr Hannover 96 verliert offenbar einen seiner absoluten Leistungsträger. Linksverteidiger Derrick Köhn soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul stehen. Dort könnte er in der kommenden Saison Champions League spielen.

Eine offizielle Bestätigung von seiten der Niedersachsen gab es zwar noch nicht, Trainer Stefan Leitl sagte aber auf der Pressekonferenz vor dem Nordduell am Freitag beim Hamburger SV (18.30 Uhr, im NDR Livecenter): "Er hat sich das auch verdient, weil er eine Super-Entwicklung genommen hat in den letzten anderthalb Jahren. Und trotzdem ist das sportlich natürlich ein herber Verlust für uns."

Weitere Informationen Nordduell im Datencheck: HSV und Hannover 96 überraschend ähnlich In der 2. Liga kommt es am Freitag zum Nordduell. Die Daten zeigen Ähnlichkeiten in der Spielanlage und auch, wer das Spiel wohl gewinnen wird. mehr

Ablöse für Köhn soll bei rund vier Millionen Euro liegen

Der Linksverteidiger landete am Donnerstagmorgen für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift in Istanbul. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatten sich beide Clubs am Mittwochabend auf eine Ablösesumme geeinigt, die inklusive Bonuszahlungen bei sportlichen Erfolgen von Galatasaray auf rund vier Millionen Euro steigen kann. Gleichzeitig sicherte sich 96 per Klausel zehn Prozent des Weiterverkaufswerts, sollte Köhn dem 23-maligen türkischen Meister in den nächsten Jahren eine Ablösesumme einbringen.

In Köhn verlieren die Niedersachsen einen absoluten Leistungsträger - und Dauerbrenner. Der 25-Jährige stand in dieser Spielzeit in allen 20 Liga-Partien für die "Roten" auf dem Feld, erzielte drei Tore und bereitete sechs vor. Der gebürtige Hamburger hatte beim HSV alle Jugendmannschaften durchlaufen und war 2017 in die zweite Mannschaft von Rekordmeister Bayern München gewechselt. Über Willem II in den Niederlanden war Köhn 2022 an die Leine gekommen.

96 steht ohne Linksverteidiger da

Hannover steht nun mitten im Aufstiegsrennen der 2. Liga ohne Linksverteidiger da, weil Köhns Vertreter Brooklyn Ezeh bereits seit November nicht mehr mit dem Profiteam trainiert hat.

Weitere Informationen Mentale Probleme bei 96-Profi Ezeh - Bundespolizei ermittelt offenbar Der Verteidiger soll am Dienstag bei einer Zugfahrt negativ aufgefallen und Polizisten angegriffen haben. Sein Club bittet um Sensibilität. mehr

Das 2:1 gegen Rostock war somit sein letztes Spiel für 96 - schon beim wichtigen Nordduell in Hamburg am Freitag wird er nicht mehr im Kader stehen. Köhn absolvierte am Mittwoch sein letztes Training bei den "Roten". Insgesamt erzielte er seit seinem Wechsel in die niedersächsische Landeshauptstadt in 56 Pflichtspielen acht Treffer und bereitete zwölf vor.

In Deutschland endete die Winter-Transferperiode bereits am 31. Januar. Möglich ist der Wechsel allerdings, weil das Transferfenster in der Türkei erst am Freitag schließt. Ein Umstand, der Coach Leitl missfällt. Der 46-Jährige kritisierte die unterschiedlichen Transferfenster in den verschiedenen Ligen. Mit einer einheitlichen Regelung käme man "dem Fairplay" näher, so Leitl.

Köhn könnte Champions League spielen

Galatasaray hat dringend einen Außenverteidiger gesucht, weil der Franzose Sacha Boey im Januar zum FC Bayern München und der Ex-Leipziger Angelino zu AS Rom gewechselt ist.

Galatasaray liegt in der Süperlig vor dem 25. Spieltag gleichauf mit Tabellenführer und Stadtnachbar Fenerbahce (beide 63 Punkte) auf Platz zwei. Für Köhn könnte es also in der kommenden Spielzeit in die Champions League gehen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.02.2024 | 18:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96