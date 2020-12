Hält Meppens Aufschwung auch in Rostock an? Stand: 11.12.2020 12:58 Uhr Der Fußball-Drittligist SV Meppen hat dank einer Erfolgsserie die Abstiegszone verlassen. Am Sonntag wartet die schwere Aufgabe beim Aufstiegskandidaten Hansa Rostock.

Vor nicht einmal drei Wochen dürften viele Menschen, die für den SV Meppen arbeiten oder ihm zugeneigt sind, mit einiger Sorge auf die Tabelle geblickt haben. Das Team von Trainer Torsten Frings stand nach dem zwölften Spieltag mit nur sechs Punkten auf dem letzten Platz, sechs Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsrang.

Zwar waren die Emsländer aufgrund von Corona-bedingten Quarantäne-Maßnahmen noch mit drei Partien im Rückstand, doch diese Konstellation war eine Belastungsprobe für den Glauben in die eigene Stärke.

Vor dem 15. Spieltag, an dem der SVM am Sonntag (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim FC Hansa Rostock gastiert, steht fest: Meppen hat diese Herausforderung gemeistert.

Meppen mit sieben Punkten aus drei Spielen

Mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt 04 begann die Aufholjagd, es folgten ein 0:0 beim 1. FC Magdeburg und ein 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Der Lohn der Arbeit: Sprung auf Platz 15.

Frings: "Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen"

"Wir müssen den Lauf, den wir uns durch gute Leistungen erarbeitet haben, weiter mitnehmen", sagte Frings nach dem Waldhof-Spiel dem NDR. Er fügte hinzu: "Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen und denken, alles ist jetzt gut, nun haben wir die Abstiegsplätze verlassen. Wir müssen weiter Vollgas geben, weiter so unbequem sein, weiter punkten."

Hansa Rostock zweitstärkstes Heimteam

Die nächste Aufgabe auf diesem Weg hat es in sich: Der FC Hansa Rostock, der am Donnerstag den Vertrag mit Torhüter Markus Kolke vorzeitig bis 30. Juni 2023 verlängert hat, geht mit 23 Punkten als Tabellenfünfter in den 15. Spieltag. In der Heimtabelle belegt das Team von Trainer Jens Härtel sogar den zweiten Rang ein.

Härtel lobte in der Pressekonferenz am Freitag den kommenden Gegner, der im Ostseestadion ohne Abwehrspieler Steffen Puttkammer (Außenbandriss im rechten Knie) auskommen muss: "Meppen tritt als zusammengeschweißte Mannschaft auf, ist sehr diszipliniert, kompakt und verteidigt tief. Wir müssen unsere Qualitäten in den Ring werfen und aus den Möglichkeiten, die wir haben, mehr machen als zuletzt."

Der Hansa-Coach muss womöglich auf John Verhoek verzichten. Der Angreifer brach am Freitag das Training ab und begab sich auf den Weg zu einer ärztlichen Untersuchung. Neben den bereits länger verletzten Akteuren Nils Butzen, Nik Omladic und Max Reinthaler wird auch Lukas Scherff definitiv fehlen. "Es ist immer so: Im Laufe der Zeit kommt immer etwas zusammen, gerade Muskelverletzungen. Nach einem Drittel der Saison ist das nicht ungewöhnlich, aber trotzdem ärgerlich", sagte Härtel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Scherff - Löhmannsröben, Daedlow - Vollmann, Bahn, Litka - Verhoek

SV Meppen: Domaschke - Osee, Al-Hazaimeh, Bünning, Amin - Egerer, Andermatt - Guder, Tankulic, Rama - Düker

