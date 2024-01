HSV startet ins neue Jahr - Tests gegen Erstligisten in Spanien Stand: 02.01.2024 13:54 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die zweite Hälfte der Mission Bundesliga-Rückkehr begonnen. Um sich auf das große Ziel vorzubereiten, tritt der HSV im anstehenden Wintertrainingslager im spanischen Sotogrande gegen namhafte Testspielgegner an.

Am Dienstag verkündete der Fußball-Zweitligist, dass die Hanseaten am 11. Januar (13.30 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich spielen. Vier Tage zuvor steht ein Test gegen den niederländischen Top-Club PSV Eindhoven an, Borussia Dortmunds Gegner im Champions-League-Achtelfinale.

Mit zwei Leistungstests-Tagen im Volkspark starten die Spieler in das Fußballjahr, das im Mai aus HSV-Sicht am besten mit der Rückkehr in das fußballerische Oberhaus gekrönt werden soll. Am Donnerstag steht die Reise nach Spanien an. Dort wird sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter bis zum 12. Januar auf die Rückrunde vorbereiten, die mit dem Auwärtsspiel beim FC Schalke 04 am 20. Januar (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) für die Hamburger beginnt.

Hält der HSV dem Erwartungsdruck stand?

Für den Coach werden die kommenden Wochen zur Bewährungsprobe. Zum Ende der Hinrunde hatte die sportliche Führung um Sportvorstand Jonas Boldt dem Trainer nach einer durchwachsenen Saison-Halbzeit das Vertrauen ausgesprochen. Allerdings sollen mit dem Trainingsstart verschiedene Maßnahmen greifen. Alltagsabläufe sollen "leistungsfördernder" gestaltet werden, hieß es in einer Mitteilung.

Vor allem die immer wieder wackelnde Abwehr und einige schwache Auswärtsauftritte bieten Grund zur Sorge. Im Volksparkstadion hatten die Hamburger in acht Spielen sieben Siege eingefahren, in der Fremde jedoch nur zehn Punkte mitgenommen. In der Folge war der HSV auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Nach 17 Spieltagen trennen die Hamburger vier Punkte von Nord-Rivale Holstein Kiel auf dem ersten Rang.

Afrika-Cup ohne Ambrosius

Die Kadernominierung von Ghanas Nationaltrainer Chris Hughton für den Afrika-Cup wurde daher beim HSV mit großer Spannung erwartet, da sie auch Auswirkungen auf die Personalplanungen gehabt hätte. Nun ist klar: Verteidiger Stephan Ambrosius bleibt den Hamburgern auch im Winter erhalten, nur Ransford-Yeboah Königsdörffer muss von den "Rothosen" für den Afrika-Cup abgestellt werden.

