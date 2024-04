HSV schlägt Kaiserslautern, bleibt nach Düsseldorf-Sieg aber Vierter

Stand: 07.04.2024 15:34 Uhr

Der HSV hat am Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern gesiegt. Weil am Tag darauf auch Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig gewann (2:0), bleiben die Hamburger aber Tabellenvierter.