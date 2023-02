HSV punktet im Topspiel bei Spitzenreiter Darmstadt Stand: 25.02.2023 22:25 Uhr Der Hamburger SV hat den großen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg verpasst, im Topspiel beim Spitzenreiter Darmstadt aber einen Punkt geholt. Nach langer 1:0-Führung musste sich der HSV am Samstagabend mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

von Christian Görtzen

Ganz oben in der Tabelle gab es somit keine Verschiebungen. Darmstadt ist auch nach dem 22. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung auf die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter Erster. Die Norddeutschen werden in jedem Fall als Zweitplatzierter aus dem Wochenende gehen.

Jatta-Ersatz Königsdörffer bringt Hamburg früh in Führung

Walter hatte im Vergleich zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld eine Änderung an seiner Startelf vorgenommen: Ransford-Yeboah Königsdörffer ersetzte Bakery Jatta. Der Gambier, der zuletzt starke Leistungen geboten hatte, war zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen. Diese disziplinarische Maßnahme sollte einen enormen Effekt auf dem Rasen haben - das zeigte sich nach nur vier Minuten.

Nach einem Einwurf der Gäste an der linken Seite war es dort zunächst eng, doch plötzlich sorgte Moritz Heyer nach Ablage von Robert Glatzel mit einem diagonalen, öffnenden Pass für den entscheidenden Impuls. Im Strafraum angekommen, schoss Königsdörffer sofort - 1:0 für den HSV.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Darmstadt benötigte eine gewisse Zeit, um den Rückschlag zu verarbeiten. Doch gegen Mitte der ersten Hälfte wurden die "Lilien" zunehmend stärker, und sie kamen dem Ausgleich das eine ums andere Mal nahe. So etwa durch Frank Ronstadt (22.), Torjäger Phillip Tietz (26.) oder Mathias Honsak, der nach Flanke von Fabian Holland am hinteren Pfosten knapp verpasste (30.).

HSV mit viel Glück - Heuer Fernandes rettet im letzten Moment

Noch weitaus knapper war es in der 41. Minute - es ging jetzt nur noch um Millimeter. Nach Querpass von Tietz rutschte im Strafraum Honsak in den Ball, traf diesen aber nicht richtig. Die Kugel sprang dennoch Richtung Gästetor, touchierte den Innenpfosten und hätte durch den Drall auch die Torlinie komplett überschritten, wenn HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes das Spielgerät nicht im letzten Moment weggeschlagen hätte.

In der Zweiten Liga gibt es keine Torlinientechnik. Die Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert (Gries), nicht auf Tor zu entscheiden, dürfte aber richtig gewesen sein. So ging der HSV mit der knappen Führung in die Kabine.

Hamburg kassiert spät den Ausgleich

Nach Wiederbeginn waren die Gäste ihrem zweiten Treffer näher als die Hessen ihrem ersten. Jean-Luc Dompé zwang Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen zu einer guten Parade. Hinten ließen die Norddeutschen, bei denen Jatta in der 63. Minute für Königsdörffer kam, wenig zu. Nach einer Unterbrechung, welche die HSV-Fans durch das Zünden von Pyro-Technik verursacht hatten (72.), drehten die "Lilien" aber auf.

Und der Tabellenführer glich aus: Filip Stojlkovic behauptete sich stark im Laufduell mit Jonas David und schoss zum verdienten 1:1-Ausgleich ein (81.). In den Schlussminuten war die Partie offen. Keinem Team gelang es aber noch, sich im Kampf um den Aufstieg sämtliche drei Punkte zu sichern.

22.Spieltag, 25.02.2023 20:30 Uhr SV Darmstadt 1 Hamburger SV 1 Tore: 0: 1 Königsdörffer (4.) 1 :1 Stojilkovic (81.)

SV Darmstadt: Schuhen - C. Riedel, Zimmermann, Isherwood - Ronstadt (66. Bennetts), Karic - Schnellhardt (67. Stojilkovic), Holland - Marvin Mehlem, Honsak (86. Warming) - P. Tietz

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (79. Katterbach), David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes (79. Németh) - Königsdörffer (63. Jatta), Glatzel, Dompé

Zuschauer: 16800 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Schuhen - C. Riedel, Zimmermann, Isherwood - Ronstadt (66. Bennetts), Karic - Schnellhardt (67. Stojilkovic), Holland - Marvin Mehlem, Honsak (86. Warming) - P. TietzHeuer Fernandes - Heyer (79. Katterbach), David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes (79. Németh) - Königsdörffer (63. Jatta), Glatzel, Dompé16800 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.02.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga