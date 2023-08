HSV obenauf: Reifeprüfung bestanden Stand: 27.08.2023 11:31 Uhr Der HSV ist in der 2. Fußball-Bundesliga derzeit das Maß aller Dinge. Zwar war der 1:0-Sieg in Hannover nicht so glanzvoll wie das 5:3 gegen Schalke 04 oder das 3:0 gegen Hertha BSC, dafür zeigte das Team in Unterzahl ein reife Leistung mit Moral und Biss.

von Johannes Freytag

"Das Ergebnis lässt mein Grinsen nochmal sehr viel breiter werden als vor dem Spiel", sprach HSV-Vorstand Jonas Boldt nach der Partie selbstbewusst ins "Sport1"-Mikrofon. Der Auftritt sei ein "Fingerzeig an alle. Wir werden noch resistenter. Wir haben nochmal ein paar Punkte verbessert, bei denen wir in den letzten Jahren noch Schwierigkeiten hatten."

Die Liga sei "unheimlich ausgeglichen", deswegen das Ergebnis umso wichtiger: "Mir hat gefallen, dass wir uns heute von strittigen Situationen nicht aus dem Konzept bringen lassen haben. Da sind wir heute wieder ein Stückchen weitergekommen. Dass uns nach der Roten Karte noch der Lucky Punch gelungen ist, zeichnet die Moral der Mannschaft aus."

Heuer Fernandes lobt "Geilheit" in der Defensive

Ein entscheidender Punkt: die Defensivarbeit. Die in der Vergangenheit so häufig kritisierte HSV-Abwehr ließ in Unterzahl nur noch eine Torchance zu. Torwart Daniel Heuer Fernandes war vom Spiel seiner Vorderleute begeistert: "Die letzte halbe Stunde war brutal: Viele Flankenbälle von Hannover - und da geht's dann einfach nur ums Verteidigen. Wir wir das angenommen haben, mit der Konsequenz und einer Geilheit dann auch, das war einfach schön", sagte der Keeper dem NDR.

Auch Trainer Tim Walter war zufrieden: "Wir haben mittlerweile eine sehr gute Qualität hinten, die machen wenig individuelle Fehler. So kann man dann auch Spiele gewinnen."

Weitere Informationen HSV siegt in Unterzahl bei Hannover 96 Die Hamburger gewannen eine umkämpfte Partie, in der die Niedersachsen lange Zeit griffiger waren. mehr

HSV-Fans ein Faktor

Ein weiteres Pfund, mit dem die Hamburger wuchern können, ist die große Fan-Unterstützung . 49.000 Zuschauer waren in der ausverkauften Arena, etwa 20.000 von ihnen waren Anhänger des HSV. "Das ist einfach Wahnsinn, und auch nichts Normales. Das ist einfach eine brutale Unterstützung, die wir dann auch auf dem Platz spüren", sagte Heuer Fernandes. Boldt behauptete mit Blick auf die Rote Karte für Guilherme Ramos sogar: "Die Unterstützung hier hat den Ausfall kompensiert."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Jatta als Sinnbild für das Team

Walter, der ansonsten meist nur das Kollektiv lobt ("meine Jungs"), hob diesmal Siegtorschütze Bakery Jatta heraus: Der Gambier, der im zweiten Spiel in Folge traf, sei mit seinem Fleiß und seinem Ehrgeiz ein Sinnbild für das gesamte Team.

"Bei Baka ist es so: Manchmal schießt er den Ball in die Maschen. Manchmal aber auch hier in den Maschsee. Heute hat es gepasst." HSV-Trainer Tim Walter über Bakery Jatta

"Das ist einfach ein großartiger Junge, der besser werden will, aber manchmal vielleicht nicht besser werden kann. Trotzdem probiert er es immer weiter", sagte der HSV-Trainer. "Er hat Fähigkeiten, die haben andere nicht. Dafür haben andere Fähigkeiten, die er vielleicht nicht hat. Daran arbeitet er. Das ist das Team allgemein: Sie arbeiten und haben Freude daran, zu arbeiten."

Walter: "Wir sind gereift"

Zum dritten Mal in seinen sechs Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit ist der HSV nun nach vier Spieltagen Tabellenführer. "Das ist unser Anspruch. Das macht etwas mit einem und gibt Energie und Selbstbewusstsein", erklärte Heuer Fernandes. Trainer Walter mahnte: "Wir sind über die Jahre gereift, aber das ist nach vier Spielen noch nicht valide. Die Momentaufnahme ist schön, aber in der 2. Liga musst du dich jede Woche neu beweisen."

In der Tat: Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) kommt Hansa Rostock, ebenfalls schon mit drei Saisonsiegen im Gepäck, ins vermutlich wieder ausverkaufte Volksparkstadion. Die Mecklenburger fügten dem HSV in der vergangenen Saison eine bittere 1:0-Heimniederlage zu ...

Weitere Informationen Podcast "HSV '83" in der ARD Audiothek "HSV '83 - Magische Nacht in Athen" in der ARD Audiothek anhören. extern

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.08.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga