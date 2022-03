HSV im Terminstress - Aue-Partie neu angesetzt Stand: 14.03.2022 17:28 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die am vergangenen Sonnabend ausgefallene Zweitligapartie zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue neu angesetzt. Gespielt werden soll nun am 5. April ab 18.30 Uhr.

Das Spiel war auf HSV-Antrag hin abgesetzt worden, weil die Hanseaten nach einem Corona-Ausbruch im Team nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestzahl an Spielern zur Verfügung hatten.

Mit der Neuansetzung wartet auf die Norddeutschen ein ganz eng getakteter Monat April mit sieben Partien binnen vier Wochen. Das Gute dabei: Viermal tritt der HSV im eigenen Volksparkstadion an.

Noch offen ist allerdings, ob das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Fortuna Düsseldorf wie geplant stattfinden kann - und nicht auch verlegt werden muss. Der HSV hofft auf schnelle Freitestung seiner infizierten Profis, aber auch die Rheinländer haben zahlreiche Corona-Fälle in ihrer Mannschaft, mussten allerdings dennoch in Paderborn spielen (1:1).

Der HSV-Spielplan im April: 02. April: SC Paderborn

05. April: Erzgebirge Aue

10. April: bei Holstein Kiel

16. April: Karlsruher SC

19. April: SC Freiburg (DFB-Pokal)

23. April: bei Jahn Regensburg

30. April: beim FC Ingolstadt

Sollte sich der HSV zudem im Pokal-Halbfinale gegen den Bundesligisten SC Freiburg durchsetzen und das Endspiel erreichen, droht die nächste Terminhatz: Denn das Finale in Berlin ist für den 21. Mai terminiert und liegt damit genau zwischen der Bundesliga-Relegation (19. und 23. Mai). Die Hamburger sollten also tunlichst Rang drei in der Zweiten Liga vermeiden.

HSV-Kasse dürfte kräftig klingeln

Weil am 20. März voraussichtlich alle Corona-bedingten Beschränkungen für die maximale Zuschauerkapazität fallen werden, dürfte der HSV im Nachholspiel gegen Aue mehr als die am vergangenen Sonnabend erlaubten 25.000 Stadionbesucher begrüßen. Und so könnte die HSV-Kasse im April dank der Zuschauereinnahmen kräftig klingeln und der im Herbst prognostizierte Saisonschnitt von 35.000 Fans doch noch erreicht werden - derzeit sind es 20.406.

