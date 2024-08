HSV holt Flügelstürmer Sahiti und Innenverteidiger Perrin Stand: 30.08.2024 19:52 Uhr Fußball-Zweitligist HSV ist am Deadline Day nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie die Hamburger am Freitag bekanntgaben, haben sie Außenstürmer Emir Sahiti von Hajduk Split verpflichtet. Zudem kommt in Lucas Perrin noch ein Innenverteidiger.

Der Abschluss des Sahiti-Transfers hatte sich in den vergangenen Tagen in die Länge gezogen, kurz vor Ende des Sommer-Transferfesnsters für Bundesliga und 2. Liga am heutigen Freitag aber konnten die Hamburger Vollzug melden. Der 25-Jährige erhöht für Trainer Steffen Baumgart die Optionen auf den Außenbahnen. Zuvor hatte der Club unter der Woche bereits Marco Richter für die Offensive vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen.

Der zweifache kosovarische Nationalspieler Sahiti stand seit 2018 und noch bis 2026 bei Hajduk unter Vertrag. Über die Ablösesumme machte der HSV keine Angaben. Mehrere Medien hatten übereinstimmend von einer Zahlung über 1,5 Millionen Euro berichtet. Auch über die Vertragsdauer wurde nichts bekannt

Perrin als Vuskovic-Ersatz

Mit dem Transfer von Perrin haben die Hamburger auf das CAS-Urteil gegen Innenverteidiger Mario Vuskovic reagiert. Der Internationale Sportgerichtshof hatte die Doping-Sperre gegen den Kroaten am Dienstag auf vier Jahre erhöht. Der 22-Jährige darf damit bis November 2026 nicht in einem Profi-Club Fußball spielen.

Perrin - Profi aus der Jugend von Olympique Marseille - stand seit 2022 in Straßburg unter Vertrag und absolvierte in diesem Zeitraum 94 Pflichtspiele. In Hamburg soll er Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben.

Während die Hamburger mit der Verpflichtung Sahitis auch auf die Verletzung von Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta reagieren und - sofern alle Spieler fit sind - in der Offensive und auf den Außenbahnen Daten des Global Soccer Networks (GSN) zufolge gut aufgestellt sind, war der Perrin-Transfer von höherer Dringlichkeit. Die Innenverteidigung bewerten die Experten "nach dem Ausfall von Mario Vuskovic als "etwas dünn besetzt. Eine zusätzliche Verpflichtung ist notwendig, um die defensive Stabilität und Tiefe im Dreier-Abwehrsystem zu gewährleisten."

Am Sonnabend empfängt der HSV im Volksparkstadion Aufsteiger Preußen Münster (13 Uhr, im NDR Livecenter), dann geht es für da Team darum, den Anschluss an die Zweitliga-Spitze zu halten.

