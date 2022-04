HSV feiert lockeren Heimsieg gegen den Karlsruher SC Stand: 16.04.2022 22:20 Uhr Der HSV hat sich in der Zweiten Liga seine kleine Aufstiegschance erhalten und einen lockeren Heimsieg gefeiert. Am Samstagabend gab es ein 3:0 (2:0) gegen den Karlsruher SC.

von Sebastian Ragoß

Obwohl am Dienstag (20.45 Uhr) das Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg auf dem Programm steht, bot HSV-Coach Tim Walter fast alle Stammspieler auf. Lediglich der gesperrte Ludovit Reis fehlte, der angeschlagene Sonny Kittel saß zunächst nur auf der Bank.

Der HSV übernahm wie eigentlich immer die Initiative, ohne zunächst zu klaren Chancen zu kommen. Doch die ersatzgeschwächte KSC-Abwehr offenbarte schon früh einige Abstimmungsprobleme - und die Hamburger nutzten diese erstmals in der 23. Minute. Bakery Jatta flankte auf Robert Glatzel, der vollkommen unbedrängt sein 18. Saisontor köpfte.

"Das war von der ersten bis zur letzten Minute überzeugend", lobte der weitgehend beschäftigungslose HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes im NDR Interview seine Teamkollegen. Kapitän Sebastian Schonlau sah es ähnlich: "Wir haben von Anfang an Gas gegeben."

Traumtor durch Innenverteidiger Vuskovic

Kurz nach dem 1:0 stieg Karlsruhes Routinier Daniel Gordon zu hart gegen Glatzel ein. Schiedsrichter Patrick Alt zögerte nicht und gab Gelb-Rot. Zudem gab es Freistoß aus interessanter Position. Kittel nicht dabei, da schnappte sich Innenverteidiger Mario Vuskovic den Ball und versenkte ihn im Winkel (32.).

2:0 vorne, ein Mann mehr auf dem Platz: Die Partie war für den HSV so gut wie gewonnen. Die Frage war nun: Kräfte sparen für die Pokalpartie am Dienstag oder den lediglich knapp 25.000 Zuschauern noch etwas bieten?

HSV drosselt das Tempo, dominiert aber klar

Die Hamburger gingen nicht mehr höchstes Tempo, schnürten den KSC aber trotzdem fast dauerhaft ein. Die letzte Konsequenz fehlte nun jedoch in den Aktionen. Die Partie plätscherte in der zweiten Hälfte mit überschaubarem Unterhaltungswert dahin. Die Badener machten wenig Anstalten, noch einmal etwas für eine Wende zu tun. Josha Vagnoman beseitigte schließlich mit seinem Treffer aus 16 Metern letzte kleine Zweifel am Hamburger Sieg (68.).

Der HSV holte entspannt drei Punkte und hat den Aufstieg noch nicht ganz aus den Augen verloren. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt allerdings je nach Ausgang der Partien am Sonntag mindestens fünf Zähler. Gleichzeitig sammelten die Norddeutschen Selbstvertrauen für das Pokal-Duell mit dem SC Freiburg. "Den Schwung von heute wollen wir mitnehmen", sagte Heuer Fernandes. Doch der Bundesligist wird am Dienstag ein sehr viel härterer Gegner sein als der KSC an diesem Karsamstag.

30.Spieltag, 16.04.2022 20:30 Uhr Hamburger SV 3 Karlsruher SC 0 Tore: 1 :0 Glatzel (23.) 2 :0 Vuskovic (32.) 3 :0 Vagnoman (68.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman (73. Muheim) - Jatta (66. Kittel), Meffert (73. David), Suhonen, Alidou (78. Tschakqetadse) - M. Kaufmann, Glatzel (66. Wintzheimer)

Karlsruher SC: Kuster - van Rhijn, Gordon, Kobald, Jakob - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek (75. M. Lorenz) - Goller (75. Batmaz), P. Hofmann (66. Schleusener), F. Kaufmann (33. O´Shaughnessy)

Zuschauer: 24892



