HSV entlässt Gisdol - Hollerbach soll es richten

Markus Gisdol ist seit Sonntagmorgen Geschichte als HSV-Trainer. Nachfolger des beurlaubten Übungsleiters soll nach übereinstimmenden Medienberichten Bernd Hollerbach sein. Demnach soll der ehemalige HSV-Profi (von 1996 bis 2004) einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 erhalten. Der 48-Jährige war zuletzt Trainer bei den Würzburger Kickers. Am Montag (15 Uhr) soll der neue Fußballlehrer das Training des Bundesliga-17. leiten. Das hatte Clubchef Heribert Bruchhagen bereits am Sonntag verkündet, ohne jedoch den Namen des neuen Manns zu verraten.

HSV: Gisdol muss gehen - Hollerbach soll kommen Sportclub - 21.01.2018 17:32 Uhr Autor/in: Tim Tonder Beim Hamburger SV haben sie die Reißleine gezogen und Trainer Markus Gisdol beurlaubt. Nachfolger soll Ex-HSV-Profi Bernd Hollerbach werden.







14 Trainer in den vergangenen zehn Jahren

Am Tag nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Köln, der vierten Niederlage in Folge, hatten die Club-Verantwortlichen die Reißleine gezogen und Gisdol beurlaubt. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt für die Hamburger bereits fünf Zähler. Bruchhagen betonte allerdings, wie schwer ihm und den anderen die Trennung von Gisdol gefallen sei. "Vorzeitige Trennungen von Trainern sind grundsätzlich nicht gewollt, aber wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte er. In den vergangenen zehn Jahren verschliss der Bundesliga-"Dino" inklusive Interimslösungen 14 Coaches.

Gisdol: "Hätte gerne weitergemacht"

"Ich hätte gerne weitergemacht. Aber das muss ich akzeptieren", erklärte Gisdol beim Verlassen des HSV-Geländes. "Ich habe sehr gern für den HSV, mit dieser Mannschaft und mit den Menschen in diesem Verein gearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit." Mit Blick auf den Abstiegskampf meinte der 48-Jährige: "Der Club steht vor großen Herausforderungen. Hierfür wünsche ich den Verantwortlichen das nötige Glück. Die Mannschaft kann es auch diese Saison wieder schaffen. Davon bin ich total überzeugt." Auch seine Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari wurden freigestellt.

Last-Minute-Rettung und langsamer Niedergang unter Gisdol

Gisdol hatte das Traineramt bei den Hanseaten Ende September 2016 übernommen. Der frühere Hoffenheim-Coach führte das Team in der vergangenen Serie in einem Herzschlag-Finale am letzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum Klassenerhalt. In die aktuelle Serie startete der HSV mit zwei Siegen und schürte so Hoffnungen beim leidgeprüften Anhang auf eine ruhige Spielzeit. Doch in der Hinrunde folgten lediglich zwei weitere Erfolge, sodass die Hamburger bereits zum Jahreswechsel auf einem Abstiegsplatz standen. "Die Entscheidung für einen Wechsel war einstimmig, ist uns allerdings nicht leicht gefallen. Es gab keine Alternative. Der neue Trainer soll die Verunsicherung in der Mannschaft lösen", sagte Bruchhagen.

