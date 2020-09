HSV-Torgarant Terodde: Auslaufmodell? Von wegen! Stand: 29.09.2020 10:53 Uhr Simon Terodde ist der neue Tor-Garant beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Wird er nun auch zum Aufstiegs-Garanten der Hanseaten?

Mit seinem zweiten Doppelpack im zweiten Spiel hat Simon Terodde angedeutet, dass er beim HSV die hoch gesteckten Erwartungen erfüllen kann. Seine beiden Treffer beim 4:3-Erfolg in Paderborn waren bereits die Tore 121 und 122 im 222. Zweitliga-Spiel. Niemand traf häufiger seit Einführung der eingleisigen zweiten Fußball-Bundesliga 1981; bis zum "großen" Zweitliga-Torrekord des Hannoveraners Dieter Schatzschneider fehlen Terodde noch 32 Treffer.

Beeindruckende Fakten - die ihn jedoch derzeit überhaupt nicht interessieren. "Vielleicht kann man in fünf oder zehn Jahren mit seinen Jungs im Partykeller sitzen, Bier trinken und daran zurückdenken. Ich habe während des Spiels nicht eine Sekunde daran gedacht", sagte Terodde am "Sky"-Mikrofon und ergänzte: "Am Ende ist es eine Floskel: Die Mannschaft steht im Vordergrund. Es ist schön, wenn mir die Jungs mit starken Vorlagen zu Toren verhelfen."

Thioune: "Terodde ist außergewöhnlich"

Die bescheidenen Worte des 32-Jährigen zeigen, dass der HSV mit dem vielfach kritisierten Transfer wohl doch vieles richtig gemacht hat. Zu teuer, zu alt, ein Auslaufmodell - so wurde Terodde bei der Verpflichtung beurteilt. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison für den 1. FC Köln in 23 Bundesligaspielen nur dreimal getroffen hatte, zeigt es nun seinen Kritikern und wirkt glaubhaft, wenn er sagt: "Ich möchte eine sehr, sehr gute Saison spielen mit dem HSV. Da habe ich richtig Bock drauf." Für Daniel Thioune "kann es gerne so weitergehen". Der HSV-Coach lobte Terodde überschwänglich: "Er arbeitet sehr intensiv für die Mannschaft und was bemerkenswert ist, er ist sehr ruhig. Er ist außergewöhnlich."

Vertrag über 2021 hinaus?

In der "Sport Bild" hatte Thioune zuvor bereits erläutert, warum er bei der Verpflichtung des 32-Jährgen sofort ein gutes Gefühl hatte: "Ich habe nicht nur auf seine Vita geschaut, ich wollte auch wissen, wie der Mensch Simon Terodde funktioniert. Ich hätte mich nicht darauf eingelassen, wenn er gesagt hätte: 'Ich weiß, wie es funktioniert. Spielt die Bälle von außen rein, ich mache das Ding'. Ich wollte jemanden, der sich mit uns identifiziert - auch mit dem Fußball, den wir spielen lassen wollen. Da waren wir uns schnell einig." Man sehe, "dass er sich zu 100 Prozent auf den HSV einlässt".

Knüpft Terodde nur annähernd an seine Zweitliga-Trefferzahlen in Köln (29), Stuttgart (25) und Bochum (25) an, die ihm jeweils die Torjägerkanone einbrachten, könnte er den HSV damit in die Bundesliga schießen. Eine Verlängerung des Vertrages über den kommenden Sommer hinaus wäre wohl nur Formsache. Und der Angreifer hätte dann die Gelegenheit, seine eher überschaubare Erstliga-Quote (zehn Treffer in 58 Partien) zu verbessern und damit die Kritiker zum Schweigen zu bringen, die ihm die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen.

Simon Terodde in Zahlen Tore-Bilanz:

* Zweite Liga: 222 Spiele, 122 Tore

* Bundesliga: 58 Spiele, 10 Tore

Torschützenkönig Zweite Liga:

* 2016 (25 Treffer)

* 2017 (25 Treffer)

* 2019 (29 Treffer)

Bisherige Vereine:

* MSV Duisburg (2004-2008)

* Fortuna Düsseldorf (2008-2009)

* 1. FC Köln (2009-2011)

* Union Berlin (2011-2014)

* VfL Bochum (2014-2016)

* VfB Stuttgart (2016-2018)

* 1. FC Köln (2018-2020)

* HSV (seit 2020)

