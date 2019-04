Stand: 29.04.2019 10:25 Uhr

HSV: Kraftlos, mutlos, fassungslos von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der HSV steckt wieder einmal in einer Krise: Die Mannschaft präsentiert sich kraft- und mutlos und hat seit sechs Partien nicht mehr gewonnen. Trainer Hannes Wolf wirkt zunehmend ratlos. Zudem sorgt die Suspendierung von Vize-Kapitän Lewis Holtby für Wirbel. Das Ziel direkter Wiederaufstieg in die Bundesliga ist drei Spieltage vor dem Saisonende massiv gefährdet.

Als Rudi Völler bei seiner legendären Wutrede auf Island einst das Bonmot vom "noch tieferen Tiefpunkt" erfand, dachte er nachweislich nicht an den HSV. Doch passt die Einschätzung des ehemaligen DFB-Teamchefs durchaus auf die Lage beim Fußball-Zweitligisten. Rang zwei in der Zweiten Liga hat er durch das 0:2 bei Union Berlin verspielt und ist auf Platz vier abgerutscht. Die Hamburger laufen Gefahr, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu verpassen. Dies wäre ein sportliches und finanzielles Desaster für den HSV. "Natürlich ist der Aufstieg in Gefahr", sagte Kapitän Aaron Hunt im NDR Interview.

Suspendierung von Holtby sorgt für Unruhe

Weitere Informationen HSV nur noch Vierter - Eklat um Holtby Der HSV hat in Berlin 0:2 verloren und droht, die Bundesliga-Rückkehr zu verspielen. Zu allem Überfluss sorgte Lewis Holtby für einen Eklat. Die Hamburger suspendierten ihn bis zum Saisonende. mehr

Drei Spiele bleiben dem Team von Trainer Hannes Wolf noch für eine Trendwende. Dafür wären aber zumindest mannschaftliche Geschlossenheit und ein gemeinsamer Wille erforderlich. Doch das Gefüge bröckelt: Dass sich Vize-Kapitän Lewis Holtby weigerte, die Reise nach Berlin anzutreten, weil er von Wolf nicht in die Startelf berufen wurde, war ein Affront - gerade, weil Holtby keine Gelegenheit ausgelassen hat zu betonen, wie sehr er den HSV doch liebe. Auch wenn Holtby inzwischen von einer "Kurzschlussreaktion" sprach und sich entschuldigte, ist die Entscheidung, ihn bis zum Saisonende zu suspendieren, richtig. "Das ist Wahnsinn. Es macht einfach keinen Sinn mehr", betonte der sichtlich verärgerte Sportvorstand Ralf Becker.

Sportvorstand Becker: "Es fehlen Spieler, die Verantwortung übernehmen"

Ohnehin scheint bei den Verantwortlichen die Einsicht zu reifen, dass es ein Fehler war, im vergangenen Sommer das Team nicht nachhaltiger zu verändern. Die Chance hätte es gegeben. Allerdings ließ sich der HSV von dem ehrenvollen Abschied aus der Bundesliga blenden, vermied einen konsequenten Neuanfang und erfüllte dem damaligen Trainer Christian Titz viele Personalwünsche. Dabei war es damals ein offenes Geheimnis, dass der Vorstand um Bernd Hoffmann von Titz' Arbeit nicht vollkommen überzeugt war. Immer wieder zeigt sich nun in dieser Spielzeit, dass es der Mannschaft nicht nur an fußballerischer Qualität mangelt, sondern auch an Mentalität. "Jetzt, wo der Druck groß wird, fehlen uns die Spieler, die Verantwortung auf dem Platz übernehmen", monierte Becker, der gleichzeitig mit dem Blick auf die künftige Personalplanung ankündigte: "Wir müssen in Zukunft ein paar Themen grundsätzlich anders angehen."

Trainer Wolf steht nicht zur Disposition

Weitere Informationen 28 Bilder Der Kader des HSV Von Torwart Julian Pollersbeck über Abwehrmann Douglas Santos bis hin zu Rückkehrer Pierre-Michel Lasogga - der Kader des Zweitligisten HSV für die Saison 2018/2019. Bildergalerie

Wolf stehe jedoch nicht in Frage, betonte Becker: "Das Problem ist bei uns nicht der Trainer." Der junge Coach wirkt allerdings zunehmend ratlos. Er bekommt den Schlendrian nicht raus aus der Mannschaft und findet keine Lösungen für die Angriffsschwäche des Tabellen-Vierten. Egal, in welcher Offensivformation Wolf spielen lässt: Der HSV schießt kaum Tore. "Im Angriffsspiel tun wir uns einfach extrem schwer", gab Wolf am Sonntag zu und bemängelte gleichzeitig das Zweikampfverhalten seiner Spieler. "Wenn man sieht, wie Union die Zweikämpfe führt und wie wir sie führen: Da gibt es einfach einen ganz klaren Unterschied." Kann er mit seinem Team noch die Wende schaffen? Zurzeit deutet wenig darauf hin. Die Hamburger wirken ausgelaugt und mutlos.

Zu viele wichtige Spieler verletzt oder außer Form

Zu viele Stützen des Teams sind angeschlagen (Aaron Hunt, Orel Mangala) oder total außer Form (Gideon Jung). Hätte Schiedsrichter Sascha Stegemann das Nachtreten von Douglas Santos bei der Niederlage in Berlin nicht mit Gelb, sondern konsequenterweise mit Rot geahndet, Wolf müsste im Endspurt auch noch seinen besten Spieler ersetzen. Zumindest dies bleibt dem HSV-Coach erspart. Angesichts der Gesamtlage ist das aber nur ein schwacher Trost.

Hunt: "Natürlich ist der Aufstieg in Gefahr" NDR 90,3 - 28.04.2019 15:46 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Nach dem 0:2 in Berlin und damit verbundenen Sturz auf Tabellenplatz vier befürchtet auch HSV-Kapitän Aaron Hunt, dass sein Team das Saisonziel Aufstieg tatsächlich verfehlen könnte.







3,73 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Wer schafft den Sprung in die Fußball-Bundesliga? Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2019 | 22:50 Uhr