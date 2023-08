HSV-Kapitän bleibt: Schonlau verlängert bis 2026 Stand: 22.08.2023 10:45 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Kapitän Sebastian Schonlau bis 30. Juni 2026 an sich gebunden. Der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim hanseatischen Traditionsverein vorzeitig um zwei Jahre.

"Ich fühle mich extrem wohl hier. Der Verein und die Fans sind einfach unglaublich und haben meine Erwartungen, die ich vor meinem Wechsel hatte, nicht nur erfüllt, sondern definitiv übertroffen", sagte der Abwehrchef laut einer Club-Mitteilung vom Dienstag. Schonlau war 2021 vom Liga-Konkurrenten SC Paderborn zum HSV gekommen und wurde sofort zum Kapitän bestimmt.

Viel Lob von HSV-Vorstand Boldt

"Er hat sich von Tag eins an unseren gesetzten Ambitionen, Werten und Zielen verschrieben und lebt diese als Kapitän auf vorbildliche Art und Weise vor", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über Schonlau: "Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag sowohl individuell als auch mannschaftlich besser werden will und damit maßgeblichen Anteil an dem Wirken unserer Mannschaft hat."

Schonlau-Comeback am Sonnabend in Hannover?

Aktuell ist der Innenverteidiger verletzt. Wegen Wadenproblemen verpasste er die ersten drei Punktspiele und das DFB-Pokal-Spiel bei Rot-Weiss Essen. Ob er am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de) wieder im Spiel des Tabellenführers bei Hannover 96 dabei ist, ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.08.2023 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga