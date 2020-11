HSV-Jahresbilanz weist Minus von 6,7 Millionen Euro auf Stand: 13.11.2020 16:00 Uhr Der HSV hat die abgelaufene Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga mit einem hohen wirtschaftlichen Fehlbetrag abgeschlossen. Die Jahresbilanz weist ein Minus von 6,7 Millionen Euro aus.

Ohne die Corona-Krise und die Geisterspiele in der Zweiten Liga wäre der Hamburger SV mit einem ausgeglichenen Ergebnis aus der Saison gekommen, betonte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein. So aber beklagt die HSV AG den geringsten Umsatz seit 15 Jahren - erstmals sind die Gesamterlöse wieder unter die 100-Millionen-Euro-Marke gesunken. Wegen Corona werde der Umsatz in der laufenden Saison noch einmal deutlich sinken, so Wettstein weiter.

Nur der Aufstieg eröffnet wirklich neue Chancen

Allen schlechten Zahlen zum Trotz gibt es auch positive Ansätze. So hat der HSV seine gesamten Verbindlichkeiten reduzieren können. Stand jetzt sind es knapp 68 Millionen Euro im Vergleich zu 91 Millionen vor gut einem Jahr. Mit Stichtag 30. Juni 2020 betragen die Gesamt-Verbindlichkeiten laut Bilanz 74 Millionen Euro. Seither habe der Club aber weitere gut sechs Millionen abgebaut, sagte Wettstein dem NDR.

Wirtschaftlich wäre für den HSV ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga nicht bestandsgefährdend, heißt es - allerdings würde nur der Aufstieg in die Bundesliga dem Club wirklich neue Chancen eröffnen.

Weitere Informationen HSV verkauft Stadiongrundstück an die Stadt Der HSV verkauft das Stadiongrundstück - nicht das Volksparkstadion selbst - in Bahrenfeld für 23,5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg. Für den Club ist die Vereinbarung ein finanzieller Segen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport | 13.11.2020 | 16:00 Uhr