HSV-Coach Wolf: "Können die Ziele noch erreichen“

Der Gedanke war ihm schon gekommen - wenn auch nur kurz. "Ich habe darüber nachgedacht, aber das gehört sich nicht", gestand Hannes Wolf am Sonntagabend auf die Frage von Sportclub-Moderator Gerhard Delling, ob er in Anbetracht der schwierigen Situation des HSV eine Absage seines Studiobesuchs erwogen habe. Reine Ehrensache für den 38 Jahren alten Coach, dass er Wort hielt und erschien. Leicht war ihm das einen Tag nach dem 0:3-Heimdebakel gegen Ingolstadt allerdings nicht gefallen. "Es ist eine spezielle, toughe Situation", bekannte er.

"Der Blick geht nach vorne"

Alle sind angefasst beim HSV. Verantwortliche, Spieler, Fans. Schließlich haben die in der Tabelle viertplatzierten Hamburger seit sieben Spielen nicht gewonnen. Der Aufstieg ist akut in Gefahr. Doch Wolf warnte davor, allzu lange Trübsal zu blasen. "Wir müssen aufpassen. Wir haben noch zwei Spiele. Wenn wir beide gewinnen, sind wir mindestens Dritter." Am Montag haben seine Profis noch frei, um ihre Wunden zu lecken. "Aber dann geht der Blick nach vorne. Wir können die Ziele immer noch erreichen."

Viel probiert, nichts hat gefruchtet

Es gilt, dem völlig verunsicherten Team Selbstvertrauen einzuimpfen für das alles entscheidende Saisonfinale. "Wir haben eine ganz junge Mannschaft. Und Fakt ist: Sie kann einfach mit dieser Drucksituation, die entstanden ist, gerade relativ schwer umgehen", erläuterte Sportchef Ralf Becker. Wie genau das besser gelingen soll, konnte Wolf allerdings nur unzureichend erklären. Viel hat er bereits probiert in den vergangenen Wochen, wie ein Kurz-Trainingslager, dem der spielerische Offenbarungseid gegen Ingolstadt folgte, diverse System- und Taktikwechsel. Gefruchtet hat in der schwachen Rückrunde nichts. "Es gibt nicht eine beste Formation. Wir versuchen jedes Spiel neu zu denken. Du musst bei deinen Überzeugungen bleiben", konstatierte er im Sportclub.

Rückendeckung von den Club-Verantwortlichen

Der gebürtige Bochumer selbst geht die schwere Aufgabe mit der Rückendeckung der Club-Verantwortlichen an. Mehrere Stunden hatten sich Becker, Clubboss Bernd Hoffmann und Sportdirektor Michael Mutzel am Sonnabend zusammengesetzt, am Ende blieb der übliche Reflex aus. Der Zweitligist will die Krise mit Wolf bewältigen. "Es gab eine Diskussion über die Situation, das ist ganz normal. Beim 3:0 kann ich mich auch nicht einfach alleine hinstellen und irgendwas sagen", erklärte Becker und beteuerte: "Wir sind grundsätzlich total überzeugt von unserem Trainer."

Bei den Fans sieht das anders aus, steht der Coach schwer in der Kritik. Was Becker wie folgt kontert: "Die letzten zehn Jahre war es meistens so, dass der Trainer gehen musste, wenn irgendwas schieflief. Mittlerweile sind wir ein Zweitligaverein und haben kein tolles Konto. Deshalb muss man so eine Situation auch mal gemeinsam aushalten. Wir brauchen Kontinuität. Wenn wir immer direkt unruhig werden, stürzt man irgendwann ins Vollchaos. Und das wollen wir nicht."

"Es hat eigentlich auch keiner mehr Bock hier, dass alle sechs Monate jemand anders kommen muss. Das ist ja eine Never Ending Story." Hannes Wolf

Die Konkurrenz patzt ebenfalls

Die Zusammenarbeit "in die oberen Ebenen ist fantastisch", unterstrich Wolf, auch wenn noch offen ist, ob er auch in der neuen Saison HSV-Trainer bleibt: "Das ist ein vertrauensvoller Umgang. Und ich würde das extrem gerne bestätigen, indem wir es schaffen und aufsteigen." 16 Zähler hat das drittschlechteste Team der Rückrunde aus den vergangenen 15 Partien geholt. Eine Bilanz, die wenig Mut macht. "Es ist aber auch Fakt, dass wir mit zwei Siegen mindestens Dritter wären - das ist die andere Seite", rechnete Wolf vor.

Noch hat es der HSV in eigenen Händen. Denn die Konkurrenz patzt auch. Der Tabellenzweite SC Paderborn, bei dem die Hanseaten am kommenden Sonntag zum "Endspiel" (Becker) gastieren, und der Dritte Union Berlin verloren am Wochenende ebenfalls. "Jetzt muss es sich wieder drehen. Das wird ein anderes Fußballspiel als gegen Ingolstadt, weil Paderborn selbst nach vorne will. Das ergibt Räume. Wir werden alles reinlegen, was geht", sagte Wolf, der nur zu gerne daran erinnerte, dass der HSV die Ostwestfalen in dieser Saison bereits in der Hinrunde und im DFB-Pokal-Viertelfinale bezwungen hat: "Wir haben sie schon zweimal geschlagen, wir haben es ja schon bewiesen. Jetzt wollen wir es ein drittes Mal schaffen."

