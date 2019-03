Stand: 31.03.2019 18:10 Uhr

Nächste Niederlage: Was nun, Hannover 96? von Matthias Heidrich, NDR.de

Der Bundesliga-Abstieg rückt für Hannover 96 scheinbar unaufhaltsam näher. Die Niedersachsen verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 (0:1) und kassierten die sechste Pleite in Folge. Damit bleibt 96 sieben Spieltage vor Saisonende Tabellenletzter mit mindestens sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Gegen Schalke wurde einmal mehr deutlich, dass Hannover in der aktuellen Verfassung zwar gewillt, aber offensiv kaum konkurrenzfähig ist. "Was soll ich sagen? Natürlich ist unsere Situation nicht besser geworden, uns hat wieder einmal das Quäntchen Glück gefehlt. Es war ein couragierter und vernünftiger Auftritt, aber wieder einmal ohne Punkte", sagte Trainer Thomas Doll.

Zieht Kind noch einmal die Reißleine?

Bleibt die Frage, ob Martin Kind auf der Trainerposition nach der Entlassung von André Breitenreiter noch einmal die Reißleine zieht. Der Geschäftsführer der Profiabteilung hatte vor dem Kellerduell Doll scharf kritisiert und auf die Partie und das Ergebnis gegen Schalke, allerdings auch auf die angespannte finanzielle Lage verwiesen. Das Ergebnis war erneut ernüchternd, die Leistung in der Schlussphase einigermaßen akzeptabel.

"Ich schließe das für mich aus", sagte Manager Horst Heldt dem NDR zur Frage nach einer möglichen Trennung von Doll. In Hannover ist es allerdings entscheidend, wie Kind die Situation sieht. Bei dem 74-Jährigen scheint auch Heldt nicht mehr allzu hoch im Kurs zu stehen.

Serdar trifft für Schalke

Die Zuschauer im 96-Stadion bekamen genau das, was zu erwarten gewesen war: Abstiegskampf. Es ging hart zur Sache. Fußballerische Feinkost war kaum zu sehen. Hendrik Weydandt hatte die Führung für die Hannoveraner auf dem Fuß. Doch Schalke-Keeper Alexander Nübel parierte die Direktabnahme des 96-Angreifers stark (18.). Auf der anderen Seite war Michael Esser bei einem Flachschuss von Benjamin Stambouli herausragend zur Stelle (35.), tauchte blitzschnell ab. Als Suat Serdar von halbrechts Maß nahm, war der 96-Torwart allerdings machtlos - 1:0 für Schalke nach 39 Minuten. Hannovers Verteidiger hatten Serdar vollkommen aus den Augen verloren und wurden dafür sofort bestraft.

Gute 96-Schlussphase reicht nicht

27.Spieltag, 31.03.2019 15:30 Uhr Hannover 96 0 FC Schalke 04 1 Tore: 0: 1 Serdar (39.)

Hannover 96: M. Esser - Sorg (46. Muslija), Anton, Wimmer, Albornoz (61. Felipe) - Bakalorz, Schwegler - Haraguchi, Maina (75. Asano) - N. Müller, Weydandt

FC Schalke 04: Nübel - Bruma, Salif Sané, Nastasic - Stambouli, Mascarell, Oczipka - Rudy (71. Kutucu), Serdar (79. Boujellab) - Uth, Embolo (90. Konopljanka)

Zuschauer: 44500



Doll reagierte nach der Pause, nahm den defensiven Oliver Sorg raus und brachte den offensiver eingestellten Florent Muslija. Ein wirklicher Effekt war zunächst kaum auszumachen im 96-Spiel. Erst in der Schlussphase wachten die Gastgeber auf. Muslija traf nur das Lattenkreuz (75.). Nicolai Müller fand aus kurzer Distanz seinen Meister in Nübel, der mit einem großartigen Reflex den möglichen Ausgleich für 96 verhinderte (76.). Auch Genki Haraguchis Versuch ging abgefälscht knapp neben den Pfosten (80.). Die Niedersachsen hätten sich ob der engagierten Schlussphase ein Remis verdient gehabt. Allein: Ein Unentschieden hätte dem Tabellenletzten auch nicht weitergeholfen.

