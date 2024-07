#FreeHelgason: Eintracht-Braunschweig-Fans wollen Isländer zurück Stand: 15.07.2024 14:41 Uhr Ein Jahr lang hat der Isländer Thórir Jóhann Helgason nur auf Leihbasis für Eintracht Braunschweig gespielt, dabei aber das entscheidende Tor zum Klassenerhalt erzielt. Damit ihn US Lecce ihn nun ganz ziehen lässt, haben Fans der "Löwen" eine Internet-Aktion gestartet.

Mit dem Hashtag #FreeHelgason kommentieren die Anhänger des niedersäschischen Zweitligisten gerade nahezu jeden Post des italienischen Serie-A-Clubs bei Instagram oder "X". Auch zahlreiche Fotos des 23 Jahre alten Isländers werden so ins Netz gestellt. Die Eintracht will Helgason fest verpflichten, ein Angebot über 600.000 Euro lehnten die Südtaliener nach italienischen Medienberichten aber ab.

BTSV-Coach Scherning: "Coole Aktion"

Die Braunschweiger hatten Helgason für die vergangene Saison aus Lecce ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler überzeugte nach durchwachsenem Start vor allem in der Rückrunde, in der er fünf seiner sieben Scorerpunkte sammelte. In allerbester Erinnerung dürfte den Fans dabei sein 1:0-Siegtreffer im entscheidenden Nichtabstiegs-Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden sein.

Der Braunschweiger Trainer Daniel Scherning hofft weiter auf den Helgason-Transfer und lobt auch die Hashtag-Aktion des Blau-Gelben Anhangs. "Ich finde es cool. Es zeigt einfach die Kreativität und Power unserer Fans und dass sie Thor auch wertgeschätzt haben", sagte er der "Braunschweiger Zeitung".

