Finaltraum geplatzt: HSV verliert klar gegen den SC Freiburg Stand: 19.04.2022 22:40 Uhr Lange Gesichter statt Freudestrahlen, Frust statt Jubel: Der Hamburger SV hat den Einzug in das Finale des DFB-Pokals deutlich verpasst. Der Zweitligist unterlag am Dienstagabend dem SC Freiburg mit 1:3 (0:3).

von Sebastian Ragoß

Die Hoffnungen auf einen großen Pokalabend erfüllten sich für den HSV nicht. Freiburg erwies sich als zu abgezockt, zudem hatte der Außenseiter ein wenig Pech in entscheidenden Situationen.

Im erstmals seit mehr als zwei Jahren ausverkauften Volksparkstadion legten die Hamburger einen giftigen Start hin und hatten durch Robert Glatzel auch eine gute Kopfballchance (5.).

HSV-Keeper Heuer Fernandes patzt zweimal

Dann wurde ausgerechnet Keeper Daniel Heuer Fernandes zur tragischen Figur. Dreimal hatte er dem HSV in dieser Pokalsaison im Elfmeterschießen den Sieg gerettet, nun war er entscheidend an den ersten beiden Gegentreffern beteiligt. Zunächst klärte er einen Eckball direkt zu Nils Petersen, der per Kopf die Führung markierte (11.).

Dann bezahlte der HSV wieder einmal den Preis für sein riskantes Aufbauspiel: Heuer Fernandes spielte einen Fehlpass am eigenen Strafraum, der Ball kam zu Nicolas Höfler, dessen Schuss Sebastian Schonlau unhaltbar abfälschte (17.).

Suhonen vergibt die große Chance zum 1:2

Die Hamburger Fans verstummten, während die Anhänger des Sportclubs schon einmal ihre Reiseroute über den Norden Richtung Endspielort Berlin besangen. Doch wer weiß, welche Wendung das Spiel genommen hätte, wenn Anssi Suhonen seine Riesenchance in der 26. Minute genutzt hätte? Er scheiterte allerdings an SCF-Schlussmann Mark Flekken.

Elfmeter sorgt für die Vorentscheidung

Es wurde noch bitterer für den HSV: Nico Schlotterbeck rutschte im Strafraum aus, Moritz Heyer traf ihn sicherlich unabsichtlich am Kopf, als er den Ball klären wollte. Schiedsrichter Deniz Aytekin sah sich die Szene noch einmal auf dem Bildschirm an und entschied auf Elfmeter. Ganz wohl schien ihm dabei nicht zu sein, aber die Regeln gaben ihm keinen Spielraum. "Ich weiß nicht, ob man da Elfmeter geben muss", sagte Heyer. Vincenzo Grifo verwandelte trocken und erhöhte auf 3:0 (35.).

Wenig später traf Suhonen zum vermeintlichen 1:3, er stand jedoch knapp im Abseits, wie der Video-Assistent richtig entschied. Der HSV konnte sich in Sachen Einsatz nichts vorwerfen lassen, doch gegen einen starken Gegner wie Freiburg haben eben auch schon Kleinigkeiten große Wirkung.

Glatzel köpft den Ehrentreffer

Der Zweitligist brauchte in Hälfte zwei also eine Aufholjagd epischen Ausmaßes. Immer wieder ging es über rechts, immer wieder rauschten die Flanken von Bakery Jatta durch den Strafraum. Einen Mitspieler fanden sie aber nie.

Freiburg hielt seinen deutlichen Vorsprung und konnte sich gedanklich auf die erste Final-Teilnahme seiner Vereinsgeschichte vorbereiten. Sonny Kittel brachte immerhin einmal den Ball aufs Tor, Flekken war zur Stelle (68.). Ein Ehrentreffer wäre verdient gewesen - und er fiel dann doch noch: Glatzel stieg in der 88. Minute hoch und köpfte unhaltbar ein. Ein kleines Trostpflaster für den Außenseiter, der eine Überraschung aber letztlich verpasste. Freiburgs Ermedin Demirovic scheiterte noch am Pfosten (90.). Das konnten die Breisgauer aber locker verkraften.

