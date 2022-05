Fejzic im Netz diffamiert: Eintracht-Keeper wehrt sich Stand: 01.05.2022 15:55 Uhr Keeper Jasmin Fejzic von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ist von einem Facebook-User aufs Übelste beleidigt worden und geht dagegen vor.

"Der Torwart von Braunschweig ist ein verurteilter Kinderschänder", hatte ein Nutzer nach dem 2:1-Sieg der Braunschweiger gegen Magdeburg geschrieben. Fejzic reagierte zunächst in einer Instagram-Story: "Wow, was es für Menschen gibt, krank einfach. Anzeige ist raus, mach dich auf was gefasst."

BTSV: "Gezielte Verleumdung"

Auch der BTSV reagierte mit einer Stellungnahme. Der Satz sei eine "gezielte Verleumdung" des Torwarts, den die Eintracht "als Verein und Fejzic als Privatperson nicht akzeptieren können und werden". Geschäftsführer Wolfram Benz: "Jasi genießt unsere volle Rückendeckung und Unterstützung auf seinem Weg, juristisch dagegen vorzugehen."

Auf öffentlich verbreitete üble Nachrede steht laut Paragraf 186 des Strafgesetzbuchs eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

VIDEO: Hetze im Netz: Sportler im Fadenkreuz (30 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.05.2022 | 22:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 3. Liga