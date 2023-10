FC St. Pauli gegen Nürnberg: Der Samstagabend als Erfolgsgarant Stand: 05.10.2023 13:31 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli empfängt am heimischen Millerntor den 1. FC Nürnberg. Die Vorzeichen, dass die Kiezkicker gegen die Franken ihre Tabellenführung verteidigen können, sind gut. Trainer Fabian Hürzeler hat alle Mann an Bord.

"Flutlicht, ausverkauftes Millerntor, 20.30 Uhr - das ist etwas Besonderes. Wir freuen uns darauf. Ich gehe davon aus, dass wir wieder 100 Prozent Unterstützung bekommen von unseren Fans", sagte der 30 Jahre alte Coach mit Blick auf die Partie am Sonnabend gegen den "Club" (ab 20.30 Uhr im NDR Livecenter). Nach dem 3:1 gegen Schalke und dem 2:1 bei Hertha BSC ist es das dritte Samstagabendspiel nacheinander für die Hamburger.

"Das Entscheidende bei uns ist das 'Wir'." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Der Termin scheint den Braun-Weißen zu liegen - auch in der Rückrunde der vergangenen Saison spielten sie samstagabends erfolgreich, blieben in den drei Partien in Heidenheim (1:0), in Darmstadt (3:0) und gegen Düsseldorf (0:0) nicht nur ungeschlagen, sondern auch ohne Gegentor.

Hürzeler lobt Team und "Wir-Gefühl"

Bei der Fortsetzung der aktuellen Erfolgsserie setzt Hürzeler auf eine klare Rangordnung in seiner Mannschaft: "Es muss klare Hierarchien geben." Der Coach der Hanseaten ist gleichermaßen froh, "Führungsspieler zu haben, aber auch Teamspieler". Entscheidend seien das Team und das Wir-Gefühl.

VIDEO: St. Pauli feiert Tabellenführung in der 2. Liga (3 Min)

Als Beispiel nannte der 30-Jährige Angreifer Johannes Eggestein, der zu Beginn der Saison nur Ergänzungsspieler war. Beim 5:1 gegen Holstein Kiel stand der 25-Jährige dann erstmals in der Startelf, gegen Schalke 04 steuerte er eine Tor-Vorlage bei und in Berlin war er selbst erfolgreich. "Jojo hat sich nie hängen lassen und immer Gas gegeben", lobte der Trainer.

Seit zwölf Partien ungeschlagen gegen Nürnberg

Für Hürzeler schließt sich gegen Nürnberg ein Kreis. Der 1:0-Sieg beim "Club" am 29. Januar war sein erstes Spiel als Cheftrainer der Kiezkicker. Seitdem gab es in 25 Zweitligapartien nur zwei Niederlagen (17 Siege, sechs Remis) - Hürzeler formte aus dem einstigen Abstiegskandidaten einen Aufstiegsanwärter.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Auch St. Paulis Bilanz gegen die Franken kann sich sehen lassen: Seit zwölf Zweitligaspielen sind die Hamburger gegen Nürnberg ungeschlagen (sieben Siege, fünf Remis) - die letzte Niederlage am Millerntor gab es Ende November 2015 - beim 4:0-Erfolg des "Clubs" schnürte ein gewisser Niclas Füllkrug einen Doppelpack. Aber das war an einem Sonntagmittag ...

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Ritzka - Afolayan, Eggestein, Saad

1. FC Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Marquez, Gürleyen, Brown - Flick - Duman, Möller Daehli - Goller, Okunuki - Lohkemper

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.10.2023 | 23:03 Uhr