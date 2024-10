FC St. Pauli: Stürmer Saad fällt wohl wochenlang aus Stand: 07.10.2024 18:09 Uhr Das Fußball-Wochenende ist nicht spurlos am Bundesligisten FC St. Pauli vorbeigegangen. Gleich drei Spieler haben sich verletzt. Angreifer Elias Saad droht sogar mehrere Wochen lang auszufallen.

Saad hat sich beim Foul von Mainz-Verteidiger Dominik Kohr am rechten Sprunggelenk verletzt. Der 24-Jährige falle wegen der Bänderverletzung bis auf Weiteres aus, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der Angreifer verzichtete auf seine Reise zur tunesischen Nationalmannschaft. Nähere Angaben machte der Club nicht. Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge geht St. Pauli von mindestens acht Wochen Pause aus.

Kohr hatte Saad am Sonnabend wenige Minuten vor dem Endes des Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 beim Stand von 3:0 für sein Team schwer gefoult. Der Außenstürmer humpelte mit einem Eisbeutel am lädierten Fuß nach dem Schlusspfiff in die Kabine. Kohr sah seine fünfte Gelbe Karte im sechsten Spiel. "Ich muss mich da echt zusammenreißen. Wir wussten genau, das ist sein Spiel, immer hart an der Grenze", sagte Pauli-Trainer Alexander Blessin über Kohr.

Auch Smith und Voll fallen aus

Auch Eric Smith fuhr nicht zur schwedischen Nationalmannschaft. Der Abwehrchef hat mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich zu kämpfen. Arg erwischte es Ben Torhüter Voll. Der Schlussmann prallte am Sonntag im Spiel der U 23 gegen den Hamburger SV mit einem gegnerischen Spieler zusammen. Dabei erlitt er eine Fraktur des Unterkiefers und wurde operiert. Auch zu Smith und Voll machte der Bundesliga-Aufsteiger keine Angaben zu möglichen Ausfallzeiten.

