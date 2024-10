Vasilj und Smith patzen - Mainz bestraft St. Paulis Fehler gnadenlos Stand: 05.10.2024 20:26 Uhr Aufsteiger FC St. Pauli wartet nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Heimsieg. Gegen Mainz 05 kassierten die Hamburger am Samstagabend eine 0:3 (0:2)-Niederlage. Die hatten sie sich nach zwei kapitalen Fehlern in der Anfangsphase selbst zuzuschreiben.

von Tobias Knaack

St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj beim 0:1 von Stürmer Jonathan Burkardt (5.) und Abwehrchef Eric Smith beim 0:2 durch Armindo Sieb (16.) halfen mit zwei schlechten Entscheidungen tatkräftig mit, die Rheinhessen früh in der Partie am Millerntor auf die Siegerstraße zu bringen.

Zwar steigerte sich das Team von Trainer Alexander Blessin in der Folge deutlich, um die zarte Ungeschlagen-Serie von zwei Partien nach dem Remis gegen Leipzig (0:0) und dem Sieg in Freiburg (3:0) weiter auszubauen, reichte es gegen abgezockte Mainzer aber nicht. Die Hypothek der frühen Fehler war zu groß. Mit seinem zweiten Treffer entschied 05-Stürmer Burkardt die Partie im zweiten Durchgang endgültig (62.).

Stürmer Johannes Eggestein sah als Grund für die Niederlage nicht nur die "beiden unglücklichen Gegentore", sondern kritiserte vor allem "Fehler im Spielaufbau", zu große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und dass das Team zu wenig zweite Bälle gewonnen habe. Das 0:3 nannte er "verdient".

Die Chance, eine neue Serie zu starten, bietet sich St. Pauli erst nach der Länderspielpause. Dann geht es für die "Kiezkicker" mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund weiter (18. Oktober, 20.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Vasilj und Smith begünstigen Mainzer Tore

Das Blessin-Team verpatzte den Start in die Partie komplett - und half bei den beiden frühen Mainzer Treffern kräftig mit. Bei einem hohen, eigentlich ungefährlichen Schlag von Phillipp Mwene aus dem Halbfeld kam Keeper Vasilj ohne Not und eine wirkliche Chance auf den Ball aus seinem Tor. Burkardt überwandt den Bosnier in bester Uwe-Seeler-Manier per Hinterkopf-Kopfball (5.).

Elf Minuten später hatte dann Abwehrboss Smith eine extrem schlechte Idee, als er einen viel zu laxen Pass zentral ins Mittelfeld spielte. Nadiem Amiri fing den Ball ab und bediente Sieb mit einem feinen Schnittstellenpass. Der 21-Jährige lief alleine auf Vasilj zu und schob überlegt ein - 0:2.

Zentner entschärft St. Paulis Schüsse

St. Pauli musste sich knapp zehn Minuten schütteln, kämpfte sich aber zunehmend in die Begegnung - und kam zu ersten Gelegenheiten. Johannes Eggestein (24.), Oladapo Afolayan (28.) und Manolis Saliakas (32.) aber fanden alle ihren Meister in FSV-Keeper Robin Zentner.

Und da Afolayans (45.+1) und Eggesteins (45.+2) nächste Abschlüsse aus jeweils rund elf Metern zur Ecke geblockt wurden, ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

"Kiezkicker" bemüht, doch Burkardt zieht den Stecker

Nach Wiederanpfiff bemühten sich die Hamburger, an die gute Leistung der Schlussviertelstunde des ersten Abschnitts anzuknüpfen, unermüdlich rannten sie an. Der Mannschaft von Coach Bo Henriksen gelang es nun aber wieder deutlich besser, St. Pauli vom eigenen Sechzehner fernzuhalten - und die Partie frühzeitig zu entscheiden: Linksverteidiger Maxim Leitsch setzte sich am eigenen Sechzehner gegen Afolayan durch. Über Sieb und Amiri landete der Ball bei Burkardt, der schneller war als Smith und eiskalt zum 3:0 traf (62.).

Blessin brachte in Morgan Guilavogui und Danel Sinani zwar umgehend neues Personal, der Stecker aber war bei allem erkennbaren Bemühen gezogen. Die Partie plätscherte bis auf einen Kopfball von Kapitän Jackson Irvine (84.) ohne weitere Höhepunkte dem Ende entgegen. Auch das erste Heimtor der Saison blieb St. Pauli an diesem gebrauchten Samstagabend verwehrt.

6.Spieltag, 05.10.2024 18:30 Uhr FC St. Pauli 0 1. FSV Mainz 3 Tore: 0: 1 Burkardt (5.) 0: 2 Sieb (16.) 0: 3 Burkardt (62.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, R. Wagner (63. Guilavogui), Treu (83. Ritzka) - Afolayan (63. Sinani), Saad (90. Albers) - J. Eggestein (83. Banks)

1. FSV Mainz: Zentner - Kohr, Jenz, Leitsch - Caci, Sano, Amiri (83. Hong), Mwene - Sieb (65. Nebel), J.-s. Lee - Burkardt (90. Weiper)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



