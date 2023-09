FC St. Pauli - HSV: Frauen-Pokalduell mit Zuschauerrekord Stand: 07.09.2023 12:46 Uhr Das Stadtduell im DFB-Pokal der Frauen am Millerntor wird eine Hamburger Bestmarke aufstellen. 17.000 Tickets hat der FC St. Pauli nach eigenen Angaben vom Donnerstag bereits für die Partie am Freitagabend gegen den HSV verkauft.

Der bisherige Rekord stammt aus dem Oktober 2011, als 12.183 Zuschauende - ebenfalls am Millerntor - das Freundschafts-Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden (1:0) verfolgten. "Wir freuen uns, dass das Interesse so groß ist, und hoffen auf ein tolles Derby", werden die ehemaligen St.-Pauli-Spielerinnen Ilijana Kljajic und Francis Wernecke auf der Homepage der Kiezkicker zitiert.

Unabhängig vom Endergebnis werde die Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, "ins Geschichtsbuch unserer Abteilung eingehen: Das erste Mal spielt ein Team unserer Abteilung im Millerntor-Stadion."

St. Pauli klarer Außenseiter

Das Regionalliga-Team, das vom früheren langjährigen St.-Pauli-Profi Jan-Philipp Kalla trainiert wird, ist im Pokalduell klarer Außenseiter. Die HSV-Frauen feierten jüngst nach 25 Siegen aus 26 Spielen souverän den Aufstieg in die 2. Liga. In der vergangenen Saison setzte sich der HSV zweimal (5:0 und 2:1) durch und hat überhaupt in fünf Regionalligapartien noch nie gegen St. Pauli verloren (vier Siege, ein Remis).

