FC Hansa kritisiert Zuschauer-Limit: "Absolut nicht nachvollziehbar" Stand: 01.12.2021 13:05 Uhr Härtere Corona-Schutzmaßnahmen sollen die Infektionswelle in Mecklenburg-Vorpommern brechen. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock kritisiert die Begrenzung von 1.000 Besuchern im Ostseestadion. Der NDR sendet dazu jetzt ein MV Live.

Nur 1.000 Zuschauer beim letzten Heimspiel des Jahres am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Schlusslicht FC Ingolstadt - Robert Marien hat dafür kein Verständnis. Das sei "absolut nicht nachvollziehbar", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Hansa NDR 1 Radio MV. Ursprünglich war eine Höchstgrenze von 7.250 Besuchern vorgesehen. Die Landesregierung hatte die Regeln für Außenveranstaltungen am Dienstagabend kurzfristig geändert und die maximale Zuschauerzahl auf 1.000 begrenzt.

Marien kritisiert Kommunikation als "grauenhaft"

Die Politik mache sich unglaubwürdig, so Marien: "Selbstverständlich tragen wir als Verein eine gesellschaftliche Verantwortung. Warum aber wird die Landesverordnung, werden die vereinbarten Richtlinien jetzt wieder geändert? Und warum werden wir nicht vorab informiert?" Von der neuen Begrenzung der Zuschauerzahl hat der Vorstandsvorsitzende durch den NDR erfahren. Die Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern sei "grauenhaft".

Schon in der Vorwoche hatte Marien die "zu sprunghafte" Corona-Landesverordnung beklagt, die für viele Fragezeichen sorge. Es sei frustrierend, dass man eine Woche vor dem Termin nicht sagen könne, unter welchen Voraussetzungen die Partie gegen Ingolstadt stattfinden dürfe. Forderungen, dann doch gleich mit einem Geisterspiel zu planen, erteilte er eine Absage: "Wir können uns doch nicht freiwillig um 500.000 Euro schädigen."

Kurzfristige Auswahl von Zuschauern

Auf Hansa Rostock kommt jetzt eine logistisch schwierige Aufgabe zu. Denn nun muss der Verein unter Zeitdruck 1.000 Menschen aussuchen, die am Sonnabend ins Ostseestadion dürfen. Zahlreiche Sponsoren sind dabei zu berücksichtigen. "Wir sind um jeden Einzelnen froh, der reindarf", so Marien weiter. "De facto aber ist es ein Geisterspiel."

Fanszene will Heimspiel boykottieren

Die organisierte Fanszene von Hansa hatte bereits am Wochenende aus Protest gegen 2G- und 2G-Plus-Regeln in Stadien das Auswärtsspiel in Paderborn boykottiert. Auch auf das Heimspiel gegen Ingolstadt will der harte Kern der Fans verzichten.

