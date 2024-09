Ex-Nationalspieler Toni Kroos für Ballon d'Or nominiert Stand: 04.09.2024 21:32 Uhr Toni Kroos darf nach seinem Rücktritt als Profifußballer auf den Gewinn des Goldenen Balls hoffen. Der Ex-Nationalspieler steht ebenso auf der Nominierungsliste für den Ballon d'Or wie sein früherer Real-Madrid-Teamkollege Antonio Rüdiger, Florian Wirtz von Double-Gewinner Bayer Leverkusen und der Ex-Dortmunder Mats Hummels.

Der vom europäischen Dachverband UEFA und der französischen Fachzeitschrift "France Football" verliehene Preis für die besten Fußballer der Welt wird am 28. Oktober in Paris vergeben. Vorjahressieger Lionel Messi, der in diesem Jahr mit Argentinien bei der Copa América triumphierte und schon achtmal den Goldenen Ball gewann, wurde dagegen ebenso nicht berücksichtigt wie der Portugiese Cristiano Ronaldo. Erstmals seit 2003 steht damit keiner der beiden Superstars zur Wahl.

Große Konkurrenz für Kroos

Der gebürtige Greifswalder Kroos hatte mit Real Madrid in diesem Jahr die Champions League gewonnen und nach fast drei Jahren Pause bei der Nationalmannschaft ein gefeiertes DFB-Comeback gegeben. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM war der 34-Jährige als Fußballprofi zurückgetreten. Ebenfalls nominiert sind bei den Männern unter anderem Norwegens Stürmerstar Erling Haaland, Bayern Münchens englischer Torjäger Harry Kane und Nico Williams von Europameister Spanien. Sie alle zählen zu den jeweils 30 Nominierten bei der prestigeträchtigen Auszeichnung.

Drei DFB-Kickerinnen nominiert

Bei den Frauen schafften es die deutschen Nationalspielerinnen Lea Schüller, Giulia Gwinn (beide Bayern München) und Sjoeke Nüsken (FC Chelsea) auf die Shortlist. Das deutsche Trio muss sich unter anderem gegen Vorjahressiegerin Aitana Bonmati vom FC Barcelona durchsetzen.

Bei der Auszeichnung zum Trainer des Jahres darf sich Erfolgscoach Xabi Alonso von Double-Gewinner Bayer Leverkusen Hoffnungen machen. Er tritt unter anderem gegen Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti von Real Madrid, Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City und Spaniens Europameister Luis de la Fuente an.

Auch Bayerns Tel und Dortmunds Kobel nominiert

Als bester Nachwuchsspieler könnte der 19-Jährige Mathys Tel von Bayern München gewählt werden. Großer Favorit in dieser Wertung ist aber Spaniens erst 17 Jahre alter Europameister Lamine Yamal vom FC Barcelona. Bei der Torhüter-Wahl steht Gregor Kobel von Bundesligist Borussia Dortmund mit neun weiteren Keepern auf der Liste. Bei der Mannschaft des Jahres im Männer-Fußball wurden Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City und der FC Girona in der Vorauswahl berücksichtigt.

Der Ballon d'Or wird seit 1956 jährlich durch die zum französischen Medienkonzern Groupe Amaury gehörende Fachzeitschrift "France Football" vergeben. Seit diesem Jahr organisiert die UEFA die prestigeträchtige Auszeichnung mit.

Der Ballon d'Or ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband FIFA veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und "France Football" mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.

