Toni Kroos bekommt Verdienstorden des Landes Stand: 15.08.2024 10:35 Uhr Ex-Fußball-Profi Toni Kroos wird mit dem Verdienstorden des Landes geehrt. Der gebürtige Greifswalder kommt für die Auszeichnung in seine Heimatstadt Greifswald.

Kurz nach seinem Karriereende gibt es Ruhm und Anerkennung aus der Heimat: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, Kroos sei einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten und einer der besten Botschafter Mecklenburg-Vorpommerns in der Welt. Der 34-Jährige sei dem Land immer verbunden geblieben und engagiere sich mit seiner Stiftung auch sozial in Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt würden unter anderem das Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Greifswald oder die Uni-Kinderklinik Greifswald.

Kroos: Freue mich über die Auszeichnung

"Kroos hat sich immer klar zu seiner Heimatstadt Greifswald, seiner Jugend bei Hansa Rostock und seinem Land Mecklenburg-Vorpommern bekannt", erklärte Schwesig. Sie freue sich, dass Kroos die Auszeichnung annehme. Der Ex-Fußball-Profi, der die Nationalmannschaft bei der Heim-EM ins Viertelfinale führte, erklärte laut einer Mitteilung der Staatskanzlei, er freue sich über die Auszeichnung, "weil sie nicht nur auf sportlichen Erfolgen basiert". Er werde zur Übergabe in seine Heimatstadt Greifswald zurückkehren. Wann das sein wird, ist noch offen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald