"Du bist unser Held": Reaktionen zum Karriereende von Toni Kroos Stand: 06.07.2024 13:11 Uhr Das deutsche EM-Aus bedeutet gleichzeitig das Karriereende von Toni Kroos. Viele Wegbegleiter würdigten nach dem 1:2 gegen Spanien den Fußballer und den Menschen - eine Sammlung.

Ehefrau Jessica: "Du bist unser Held und ich danke dir"

Mit emotionalen Worten hat Jessica Kroos das Karriereende ihres Mannes Toni begleitet. "Du bist unser Held und ich danke dir, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast und ich deine Frau sein darf. Wir freuen uns unfassbar darauf, dass du endlich mehr bei uns bist, aber du wirst uns auch auf dem Platz sehr fehlen", schrieb sie bei Instagram. "Leider kannst du den Stolz in den Augen deiner Kinder auf der Tribüne nicht sehen, wenn du auf dem Platz bist, aber du kannst dir vorstellen, dass sie vor Stolz fast platzen und ich mit."

Bundestrainer Nagelsmann: "Einer der größten deutschen Spieler"

Julian Nagelsmann stimmte derweil eine Hymne auf ihn an. "Die Karriere von Toni kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich glaube, was alle sehen, sind seine sportlichen Erfolge, die außergewöhnlich sind, die wahrscheinlich für einen deutschen Spieler einmalig bleiben, vielleicht auch für immer. Er ist sicher einer der größten deutschen Spieler", sagte der nur zwei Jahre ältere Bundestrainer.

"Man kennt Tonis sportliche Erfolge. Was höher anzurechnen ist, was die meisten hier nicht kennen, ist sein Charakter, wie er als Mensch ist, wie er jetzt gerade in einem sehr traurigen Moment für ihn zur Mannschaft spricht, wie er Dinge bewertet, welche Rolle er sich selbst gibt in einer großen Gruppe", schwärmte Nagelsmann. "Er sieht sich immer oder sah sich als Teil der Gruppe. Diese menschliche Art, der Umgang mit seinen Kindern, seiner Frau, seinen Teamkollegen, all diese Dinge sind außergewöhnlich und für mich in so einer Bewertung so einer Karriere noch deutlich höher anzusiedeln als sechs Champions-League-Titel."

Bruder Felix Kroos: "Habe immer zu dir aufgeschaut"

Tonis Bruder Felix fand auf Instagram emotionale Worte: "Titel und Erfolge sind das eine, aber die Art und Weise wie du deinen Weg gegangen bist war einzigartig. Jetzt ist dieser Weg zu Ende, aber du hast so viel hinterlassen", schrieb der 33-Jährige. "Du bist zum Vorbild von unzähligen Kindern und Menschen geworden. Und am Ende auch die Hoffnung für ein ganzes Land! Ich habe immer zu dir aufgeschaut! Ich war dein größter Fan! Danke großer Bruder!"

FIFA-Präsident Infantino: "Fantastische Laufbahn"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Kroos für eine "fantastische" Laufbahn gewürdigt. "Herzlichen Glückwunsch zu einer wunderbaren Karriere für Verein und Land", schrieb Infantino bei Instagram. "Du warst ein absoluter Profi und hast den Fans auf der ganzen Welt viel Freude bereitet." Kroos solle nun den nächsten Abschnitt seines Lebens genießen.

DFB-Kapitän Gündogan: "Sehe ihn ganz weit oben"

Ilkay Gündogan wurde auch von der Sportschau gebeten, seinen Kollegen Kroos mal in den Vergleich zu setzen mit Uwe Seeler, Fritz Walter und Franz Beckenbauer. "Ich sehe ihn ganz weit oben. Er hat bei wahrscheinlich dem besten Verein des letzten Jahrzehnts eine tragende und prägende Rolle gespielt, sechsmal die Champions League gewonnen, was seinesgleichen sucht", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. "Vor allem freut mich, dass er jetzt - vielleicht sogar ein bisschen zu spät - die Anerkennung aus Deutschland kriegt, die er verdient."

Hansa Rostock: "Erfolgeichster deutsche Fußballer aller Zeiten"

Auch sein Jugendverein FC Hansa Rostock äußerte sich via Instagram: "Dass du gut bist, das wussten wir. Aber niemand konnte ahnen, dass aus diesem flotten Bengel der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten werden würde. Wir sind stolz, dass wir auch ein kleiner Teil auf deinem Weg zu dieser einzigartigen Karriere sein durften, Toni."

Geburtsstadt Greifswald ehrt Kroos mit Aktion

Kroos' Geburtsstadt Greifswald will den Fußball-Nationalspieler nach dessen Karriereende mit einer besonderen Aktion ehren. Die Pressestelle des Rathauses rief die Einwohner auf, sich am Montag um 17 Uhr auf den Markt in weißen und rosa Trikots oder T-Shirts zu versammeln. Sie sollen sich so aufstellen, dass sie gemeinsam den Namen Toni bilden. "Der international bekannte Fußballstar hat nicht nur durch seine herausragenden Leistungen auf dem Platz die Herzen vieler Fans gewonnen", hieß es in der Mitteilung der Stadt, "auch sein Einsatz abseits des Fußballs und sein soziales Engagement machen ihn zu einem Vorbild für viele Menschen."

Toni Kroos: "Werde das Spiel an sich vermissen"

Toni Kroos selbst hatte schon vor dem Spanien-Spiel schöne Worte für seine Karriereende gefunden: "Es wird die Momente geben, in denen ich den Fußball vermissen werde. Vor allem das Spiel an sich. Weil ich mir auch bewusst darüber bin: Egal, was noch kommt, oder welche Hobbys ich mir noch zulege: Es wird nie wieder etwas geben, was ich so gut können werde wie Fußball spielen."

