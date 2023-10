Ex-Hansa-Profi Danylo Sikan mit Sternstunde in Champions League Stand: 05.10.2023 11:37 Uhr Schachtar Donezk hat am zweiten Gruppenspieltag der Champions League den ersten Sieg gefeiert. Beim 3:2-Erfolg des ukrainischen Meisters bei Royal Antwerpen avancierte dabei in Danylo Sikan ein Ex-Profi des FC Hansa Rostock zum Matchwinner für die Gäste.

Nichts, aber auch rein gar nichts, deutete am Mittwochabend zur Halbzeit des Duells zwischen dem belgischen und ukrainischen Titelträger auf einen Erfolg Schachtars im Bosuilstadion hin. Die Gastgeber führten nach 45 Minuten durch Treffer von Arbnor Muja (3.) und Michel-Ange Balikwisha (33.) mit 2:0 und hatten das Geschehen gut im Griff. Donezk drohte nach seiner Auftaktpleite im Hamburger Exil vor zwei Wochen gegen den FC Porto die zweite "Königsklassen"-Pleite in Folge.

Sikan: "Stehe selbst ein wenig unter Schock"

Dann jedoch geschah Wundersames. "Ehrlich gesagt stehe ich selbst ein wenig unter Schock", sagte Sikan nach der Partie über den zweiten Abschnitt, in dem er und seine Teamkameraden nicht wiederzuerkennen waren und den 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umwandelten. Der Stürmer, der in der Rückrunde der Saison 2021/2022 als Leihspieler für Hansa Rostock auflief, glänzte dabei als Doppeltorschütze.

Sikan mit Doppelpack nach der Halbzeit

Zunächst sorgte der 22-Jährige mit einem Kopfball-Abstauber aus wenigen Metern für den 1:2-Anschlusstreffer (48.), später erzielte er per Direktabnahme das Siegtor (76.). Zwischendurch hatten die Ukrainer durch einen abgefälschten Freistoß von Yaroslav Rakitskyi egalisiert (71.). Schachtar hatte zwar Fortune, dass Antwerpens Kapitän Toby Alderweireld in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß verschoss (90.+7), verdiente sich den Erfolg letztlich aber durch eine leidenschaftliche und geschlossene Mannschaftsleistung.

Und die Osteuropäer hatten in Sikan an diesem Abend einen Mann in ihren Reihen, der den Unterschied ausmachte. Das sah auch die UEFA so, die den Angreifer zum Spieler des Spiels kürte. "Damit ist für mich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Diese Auszeichnung wollte ich schon immer bekommen", sagte der Angreifer.

Stürmer macht kapitalen Fehlschuss vergessen

Es waren die ersten Champions-League-Tore des aus der Großstadt Schytomyr stammenden Fußballers, die auch schon Ziel des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war. Schon einmal war der Stürmer einem "Königsklassen"-Treffer ganz nah gewesen, als er am 25. Oktober des vergangenen Jahres mit Schachtar bei Celtic Glasgow gastierte. In der Schlussphase der Partie wurde Sikan mustergültig freigespielt und musste den Ball eigentlich nur noch ins leere Gehäuse schieben. Doch er nahm das Spielgerät schlecht an und verstolperte die Riesenmöglichkeit zum 2:1.

Das Video dieses Fehlschusses ist noch heute im Netz zu "bewundern". Knapp ein Jahr später sind nun neue Clips hochgeladen worden. Solche, die nicht mehr einen frustrierten und entsetzten, sondern überglücklichen Sikan zeigen, der nach seinem zweiten Treffer auf das Vereinswappen zeigt.

Sikan wollte eigentlich bei Hansa Rostock bleiben

Dabei wollte der Stürmer doch gar nicht zurück zu Donezk. Es hatte ihm gut gefallen fernab der Heimat in Rostock. "Ich will nicht 'Auf Wiedersehen' zu den Fans sagen. Ich würde gern bleiben, mit Schachtar reden. Vielleicht komme ich zurück", erklärte der Offensivmann nach dem Ende der Zweitliga-Serie 2021/2022. Elfmal war er für die Mecklenburger zum Einsatz gekommen. Dabei hatte der 22-Jährige zwar nur zweimal in der Startelf gestanden, bei seinen Einsätzen jedoch sein großes Potenzial immer aufblitzen lassen. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Sikan ein Rohdiamant ist, der nur noch geschliffen werden muss.

Zu gerne hätte der damalige Hansa-Coach Jens Härtel dieses Vorhaben in Angriff genommen, wie er seinerzeit der "Bild" sagte: "Wir würden ihn gern behalten." Die Chancen auf einen Verbleib schätzte der Trainer allerdings als "nicht allzu groß" ein. Er sollte mit dieser Einschätzung richtig liegen.

"Rentenvertrag" bis 2028 bei Schachtar Donezk

Schachtar bestand auf der Rückkehr des vertraglich noch bis 2028 (!) an den Club gebundenen Spielers. Wohlwissend, dass dieser seinen Marktwert auf internationaler Bühne - die ihm Rostock nicht bieten konnte - besser würde steigern können. Und so ist es ja nun auch gekommen. Nach seiner Gala-Vorstellung in Antwerpen dürften wohl schon im nun nahenden Winter interessante Angebote für Sikan von europäischen Topvereinen beim ukrainischen Meister eintrudeln.

Anfang November mit Schachtar in Hamburg gegen Barcelona

Zukunftsmusik. Zunächst einmal steht für Sikan die Rückkehr in den Norden an. Nicht nach Rostock, sondern Hamburg, wo Donezk wegen des Angriffkrieges Russlands seine Champions-League-Heimspiele austrägt. Der nächste Gegner heißt am 7. November (18.45 Uhr) FC Barcelona und zählt bekanntermaßen zu den Schwergewichten der Branche. Eine tolle Gelegenheit also für den Ex-Hansa-Profi, ein weiteres Mal nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Zuzutrauen ist es dem 22-Jährigen allemal.

