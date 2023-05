Erneut 0:3 - Holstein Kiel verliert auch bei Fortuna Düsseldorf Stand: 06.05.2023 14:51 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Am 31. Spieltag unterlagen die "Störche" bei Fortuna Düsseldorf mit 0:3 (0:3).

von Martin Schneider

Seit dem gesicherten Klassenerhalt schenken die Kieler im Saisonendspurt gegen die Spitzenteams der Liga deutlich ab. Erst 0:3 gegen Heidenheim, dann 0:3 gegen Darmstadt 98 - und auch bei Fortuna Düsseldorf war die Partie nach 24 Minuten beim Stand von 3:0 für effiziente Gastgeber bereits entschieden. In der Tabelle versinkt die KSV im Niemandsland, 40 Punkte schlagen zu Buche, was Platz zehn bedeutet.

Angesprochen auf einen Spannungsabfall sagte Trainer Marcel Rapp nach dem Spiel dem NDR "nein, beobachte ich nicht", schob allerdings hinterher: "Wenn man aber die Ergebnisse sieht, wird es wohl so sein. Es liegt an uns zu zeigen, dass es nicht so ist."

Düsseldorf hingegen hat nach dem Erfolg den Abstand auf den Relegationsplatz drei und damit den HSV, der am Freitag nur 2:2 gegen Paderborn spielte, auf vier Zähler verkürzt.

Kiel verliert Spiel binnen 24 Minuten

Die Fortunen Shinta Appelkamp (15.), Andre Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek mit einem Foulelfmeter (24.) besiegelten die elfte Saisonniederlage für defensiv naive und schwache Gäste, die immerhin auf dem Platz ein Zeichen setzten: Nach Ginczeks Treffer versammelten sich die "Störche" auf dem Platz zur Krisensitzung, Kapitän Hauke Wahl führte das Wort.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf mit dem HSV und St. Pauli Das Restprogramm der Spitzenteams in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: der HSV und St. Pauli. mehr

Defensiv wurde es danach stabiler, offensiv blieb das Spiel der Schleswig-Holsteiner schwung- und ideenlos. Lewis Holtby vergab die einzige Chance der KSV (44.) in Durchgang eins.

Holstein hält in Hälfte zwei besser mit, bleibt aber ungefährlich

Nach dem Seitenwechsel sahen die mitgereisten Holstein-Fans, die die Partie zur Motto-Fahrt ausgerufen hatten und in einheitlichen Shirts im Gästeblock standen, ein ausgeglicheneres Spiel. Düsseldorf ließ die Gäste mehr kommen und tauchte nur noch selten vor dem gegnerischen Tor auf.

Kiel konnte sich zeitweise in der gegnerischen Hälfte festsetzen und die eine oder andere Torchance herausspielen. Das war zwar gefällig, aber nicht zwingend und daher nicht von Erfolg gekrönt.

Wiedergutmachung gegen den KSC?

So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 0:3. Mehr als 270 Minuten haben die Schleswig-Holsteiner nun bereits kein eigenes Tor erzielt, aktuell bleibt von der Saison ein schaler Nachgeschmack ob der vergangenen Ergebnisse. In der kommenden Woche empfangen die "Störche" den Karlsruher SC (Sonnabend, 13 Uhr im NDR Livecenter) und haben dort die Möglichkeit zu zeigen, dass sie die Saison noch nicht abgehakt haben.

31.Spieltag, 06.05.2023 13:00 Uhr F. Düsseldorf 3 Holstein Kiel 0 Tore: 1 :0 Appelkamp (14.) 2 :0 A. Hoffmann (19.) 3 :0 Ginczek (24., Foulelfmeter)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, Klarer, Gavory - Oberdorf, Neto (71. Uchino) - Peterson (79. Niemiec), Appelkamp (79. Karbownik), Iyoha (65. F. Klaus) - Ginczek (71. Kownacki)

Holstein Kiel: Himmelmann - T. Becker (84. Obuz), Wahl, Thesker, Komenda (69. Kirkeskov) - Sander, Holtby - F. Bartels (69. Porath), Skrzybski (77. Arp), Reese - Fridjonsson (46. Wriedt)

Zuschauer: 28935



Weitere Daten zum Spiel Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, Klarer, Gavory - Oberdorf, Neto (71. Uchino) - Peterson (79. Niemiec), Appelkamp (79. Karbownik), Iyoha (65. F. Klaus) - Ginczek (71. Kownacki)Himmelmann - T. Becker (84. Obuz), Wahl, Thesker, Komenda (69. Kirkeskov) - Sander, Holtby - F. Bartels (69. Porath), Skrzybski (77. Arp), Reese - Fridjonsson (46. Wriedt)28935

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.05.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga