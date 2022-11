Eintracht Braunschweigs Serie reißt gegen Greuther Fürth Stand: 06.11.2022 15:25 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat nach acht ungeschlagenen Spielen am Sonntag eine Heimniederlage kassiert. Die Niedersachsen verloren nach einer schwachen Leistung gegen Greuther Fürth mit 0:1 (0:1).

von Thomas Luerweg

Das Team von Trainer Michael Schiele agierte über weite Strecken der Partie uninspiriert und ließ vor 17.580 Zuschauern auch die Effizienz der vergangenen Wochen vermissen. Der Bundesliga-Absteiger aus Franken enttäuschte spielerisch ebenfalls, sodass fast folgerichtig der entscheidende Treffer im Anschluss an eine Standard-Situation fiel: Der Fallrückzieher des Kleeblatt-Stürmers Armindo Sieb kurz vor der Pause sollte das einzige fußballerische Highlight der 90 Minuten bleiben. In der Tabelle sind die Blau-Gelben trotz der Niederlage weiterhin Elfter. Schiele haderte im NDR Interview mit der langen Verletztenliste der Braunschweiger.

Sieb mit einem Traumtor zur Gästeführung

Das Spiel schleppte sich im ersten Abschnitt auf überschaubarem Niveau dahin - mit Feldvorteilen für die agileren Gäste. Bis kurz vor der Pause war das verletzungsbedingte Aus von Eintracht-Goalgetter Anthony Ujah (24.) die einzig nennenswerte Aktion.

Doch dann kam der große Auftritt von Sieb. Nach einem Freistoß wurde eine verunglückte Kopfballabwehr von Jannis Nikolaou im Strafraum zur idealen Vorlage für einen traumhaften Fallrückzieher des 19-Jährigen: Sieb traf unhaltbar für BTSV-Keeper Jasmin Fejzic zur verdienten Pausenführung der Fürther (41.). Ein Treffer für die Auswahl zum "Tor des Monats".

Zähes Ringen auch nach der Pause

Nach dem Wechsel versuchte die Eintracht, das Ruder herumzureißen. Aber das Fehlen von Ujah machte sich schmerzlich bemerkbar. Nathan de Medina gelang wie aus dem Nichts ein gefährlicher Abschluss, doch der Ball strich knapp am rechten Pfosten vorbei (59). Die Braunschweiger bissen sich jetzt in die Partie. Nach einer Ecke setzte Abwehrchef Filip Benkovic den Ball per Kopf an den Pfosten (74.). Doch der Elan der Hausherren erlahmte wieder und so blieb es am Ende beim leistungsgerechten 0:1.

Die Eintracht tritt in der englischen Woche am Mittwoch bei Jahr Regensburg an (18.30 Uhr im NDR Livecenter in der Audio-Vollreportage). Drei Tage später kommt Hansa Rostock zum letzten Pflichtspiel des Jahres an die Hamburger Straße.

15.Spieltag, 06.11.2022 13:30 Uhr Braunschweig 0 Greuther Fürth 1 Tore: 0: 1 Sieb (41.)

Braunschweig: Fejzic - de Medina, Benkovic, Wiebe - J. H. Marx (67. Multhaup), Nikolaou, Donkor - Krauße (84. Schultz), K. Endo - Lauberbach (67. F. Kaufmann), Ujah (24. Henning)

Greuther Fürth: Linde - Griesbeck, Michalski, Haddadi - Meyerhöfer (78. Asta), Christiansen, Raschl (69. T. Tillman), John - Hrgota - Sieb (69. Abiama), Ache (87. G. Jung)

Zuschauer: 17580



